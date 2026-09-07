À LA UNE DU 7 SEP 2026
[13:23]LOSC : Ancelotti reçoit une bonne nouvelle avant le Betis, mais…
[13:03]OL : le départ avorté de Tagliafico laisse un dossier encore ouvert
[12:43]LOSC : le Betis récupère du lourd mais perd trois joueurs
[12:23]OM : le chiffre qui accable Marseille après trois journées
[12:03]RC Lens : Le verdict médical est enfin tombé avant Prague
[11:43]OL : Fabio Grosso subit un nouveau départ express en Italie
[11:23]PSG : Wijnaldum prolonge son aventure saoudienne après une saison à 24 contributions
[11:03]OL : Maitland-Niles marque déjà les esprits pour sa première à Everton !
[10:43]OM : Gouiri pousse un coup de gueule et répond aux inquiétudes
[10:21]PSG : Luis Enrique prépare un gros changement, sa première victime est connue

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Gouiri pousse un coup de gueule et répond aux inquiétudes

Par Louis Chrestian - 7 Sep 2026, 10:43
OM : Gouiri pousse un coup de gueule et répond aux inquiétudes

Auteur d’un doublé face au Paris FC (2-3), Amine Gouiri n’a pas digéré la nouvelle défaite de l’OM au Vélodrome. L’attaquant marseillais a pointé une entame « inadmissible », sans remettre en cause l’état d’esprit du groupe.

Une entame qui ne passe pas

On vous en parlait dans notre analyse de la défaite marseillaise : l’OM a encore affiché de grosses lacunes face au Paris FC dimanche soir. Interrogé après la rencontre, Amine Gouiri a livré une réaction particulièrement ferme sur le but encaissé après seulement 25 secondes.

« Ce n’est pas normal de faire une entame comme ça. On ne peut pas gagner un match en faisant une entame pareille. Faire une entame comme ça à domicile, c’est inadmissible », a lâché l’attaquant, dont le coup de gueule a également été relayé par Foot Mercato.

Gouiri défend l’état d’esprit de l’OM

Malgré ce nouveau revers, concédé sur un penalty en fin de match après deux retours au score, Gouiri refuse de céder à l’inquiétude. Selon lui, les Marseillais continuent de « tirer tous dans le même sens » et ne trichent pas sur le terrain. Seul le résultat manque encore à l’appel.

Une montée en puissance progressive

Sur le plan personnel, l’ancien Lyonnais retrouve peu à peu ses sensations. Revenu tardivement en raison de la Coupe du monde, il travaille avec le staff afin de rattraper son retard physique.

« J’essaie de mettre en place quelque chose à l’entraînement avec le staff pour que je me sente bien rapidement. Je commence à enchaîner les matchs et je me sens de mieux en mieux », a expliqué Gouiri. Son doublé confirme cette montée en puissance, même s’il n’a pas suffi à éviter une défaite qui laisse forcément des traces.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot