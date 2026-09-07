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FRANCE

PSG : Luis Enrique prépare un gros changement, sa première victime est connue

Par Louis Chrestian - 7 Sep 2026, 10:21
PSG : Luis Enrique prépare un gros changement, sa première victime est connue

Après un début de saison très poussif, Luis Enrique pourrait rebattre les cartes dans le but du PSG. Fragilisé par ses dernières performances, Matvey Safonov voit Lucas Chevalier revenir dans la course.

Safonov plombé par son début de saison

Le PSG ne parvient pas à lancer sa saison. Battus par le RC Lens lors du Trophée des Champions, les Parisiens ont ensuite concédé deux matches nuls en Ligue 1 avant de chuter contre l’AS Monaco au Parc des Princes (1-2).

Dans ce contexte tendu, Matvey Safonov se retrouve directement exposé. Le gardien russe a déjà encaissé huit buts en cinq rencontres. Sa responsabilité a notamment été engagée sur le but décisif de Stanis Idumbo, qui l’a surpris à son premier poteau face à l’ASM. Une situation délicate pour celui qui avait publiquement rappelé que son objectif était de jouer.

Chevalier peut récupérer sa place

D’après les informations relayées par Onze Mondial, Luis Enrique envisage désormais de modifier sa hiérarchie. Lucas Chevalier, qui n’a plus disputé la moindre minute officielle depuis sa mise à l’écart en janvier, pourrait profiter du prochain faux pas de son concurrent.

Le portier de 24 ans est resté à Paris cet été afin de se battre pour retrouver sa place. Sa technique ne serait pas remise en cause, mais sa gestion du stress l’avait pénalisé. Luis Enrique surveille désormais attentivement son comportement à l’entraînement.

Le Slovan Bratislava comme juge de paix

L’entraîneur espagnol a déjà montré qu’il ne s’interdisait aucune décision forte, y compris avec ses cadres. La précédente gestion du dossier Gianluigi Donnarumma en avait donné un aperçu.

Safonov conserverait encore un léger avantage au nom de la continuité. Mais la réception du Slovan Bratislava en Ligue des Champions pourrait permettre à Chevalier de revenir dans la lumière, ou confirmer définitivement la nouvelle fragilité du Russe.

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