Arrivé il y a un an dans la capitale, Matvey Safonov est aujourd’hui le dernier rescapé du mercato chamboulé des gardiens du Paris Saint-Germain. Face à une hiérarchie totalement relancée, le Russe ne cache rien : ambitions, adaptation express à Paris, gestion des rumeurs et envie de s’imposer. Focus sur les déclarations d’un gardien qui veut marquer son territoire au PSG.

Été agité chez les gardiens du PSG : départs, arrivées, et bataille pour le poste

Difficile d’imaginer plus d’incertitudes dans les cages parisiennes. Cet été, le club a enregistré le départ de Gianluigi Donnarumma pour Manchester City, et celui d’Arnau Tenas vers Villarreal. Dans l’autre sens, c’est Lucas Chevalier qui a été recruté, pour un montant XXL de 55 millions d’euros bonus compris, tandis que Safonov reste le seul à avoir connu la précédente saison sur les pelouses parisiennes.

Safonov dévoile sa vision de la concurrence avec Chevalier

Pas question de minimiser l’enjeu : pour Safonov, chaque entraînement, chaque minute gagnée est un nouveau départ. Fini Donnarumma, place à une rivalité inédite avec Chevalier. Et pas de facilité en perspective.

« J’ai toujours misé sur la compétition. Ça ne change rien pour moi : ici, tout le monde repart à zéro », explique-t-il avec franchise. Safonov martèle que la page de la saison passée est tournée et qu’il ne se focalise que sur une chose : décrocher sa place sur le terrain.

Objectif affiché : jouer le prochain match, rien d’autre.

Convaincre le staff ? « Je dois prouver à l’entraînement, c’est tout ».

Le vestiaire ? « Bonne ambiance, tous les gardiens sont solides ».

Dans l’intimité du groupe, la concurrence se veut saine et transparente. Pour Safonov, il n’y a ni favoritisme, ni garantie. Juste le mérite à travailler au quotidien.

Son intégration se poursuit aussi sur le plan linguistique et humain. Dès son arrivée, il s’est lancé dans l’apprentissage du français. Un effort qui lui permet aujourd’hui de se sentir « confortable » dans le vestiaire, même si l’anglais a parfois pris le relais lors des premiers mois.

Ambitions, adaptation et message à la concurrence : Safonov veut s’imposer à Paris

Le portier russe ne se cache pas : s’il a quitté la Russie, c’est pour vivre un défi, pas pour rester dans l’ombre. « Pourquoi venir en Europe, affronter les difficultés, si c’est pour reculer ? » lance-t-il, résolu. Chaque mot transpire la compétition et l’exigence.

Après une saison ponctuée par la victoire en Ligue des Champions, Safonov n’a pourtant pas encore disputé la moindre minute officielle en ce début de saison. Pas d’impatience affichée, mais une volonté de ne rien laisser au hasard.

« Si je ne joue pas, la question se posera : pourquoi l’équipe a-t-elle besoin de moi ? », analyse-t-il. Pour convaincre et gagner sa place, le Russe préfère se concentrer uniquement sur sa performance. Aucun plan de carrière affiché sur la durée, « juste le prochain match à jouer », voilà son unique moteur.

Transferts, rumeurs et la polémique Zabarnyi : Safonov met les choses au clair

Le mercato n’épargne pas le Russe, souvent cité parmi les incertitudes du PSG. Qu’il s’agisse des supputations autour d’un départ vers la Turquie ou de l’épisode Spartak Moscou, Safonov balaie le tout d’un revers de main : « Je n’ai rien commenté, et le club non plus. »

Pas question non plus de s’étendre sur les polémiques. La soi-disant clause posée par Illia Zabarnyi concernant sa présence dans l’effectif ? Safonov coupe court : « Je ne le ferai pas », préfère-t-il répondre. À l’heure des polémiques, il assume sa ligne : rien ne le détournera du terrain.

Refus catégorique de commenter les bruits du mercato.

Détermination à rester pleinement impliqué à Paris.

Priorité absolue : « Se battre » pour mériter le maillot.

Malgré la pression, le gardien russe garde le cap et affirme vouloir s’imposer au PSG. Le message est clair pour ses rivaux et pour le club. Bien décidé à faire sa place, il ne veut laisser aucune chance à la routine ou à la résignation.

