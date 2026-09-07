OL : Maitland-Niles marque déjà les esprits pour sa première à Everton !

Transféré dans les dernières heures du mercato, Ainsley Maitland-Niles n’a pas tardé à se signaler sous ses nouvelles couleurs. L’ancien Lyonnais a offert un point précieux à Everton face à Manchester United (2-2).

Une première express et déjà décisive

Arrivé mardi dernier en provenance de l’OL, Ainsley Maitland-Niles a disputé dimanche ses premières minutes avec Everton. Lancé pour le dernier quart d’heure face à Manchester United, le latéral anglais a immédiatement marqué des points auprès des supporters des Toffees.

Alors qu’Everton se dirigeait vers une défaite, l’ancien Gunner a profité d’un ballon mal repoussé par la défense mancunienne pour égaliser à la 98e minute. Son plat du pied est venu se loger dans la lucarne de Senne Lammens, permettant aux siens d’arracher le match nul.

Un départ de l’OL déjà digéré

Cette entrée réussie intervient seulement quelques jours après l’officialisation de son départ de l’OL. Si le deuxième but de Manchester United est venu de son côté à la 88e minute, Maitland-Niles a parfaitement rectifié le tir dans le temps additionnel.

Comme le souligne également Olympique & Lyonnais, l’international anglais s’est donc illustré dès sa première apparition avec Everton. Une adaptation express pour un joueur qui connaît déjà bien la Premier League.

Un mercato lyonnais mouvementé jusqu’au bout

Maitland-Niles n’est pas le seul ancien Lyonnais à avoir découvert son nouveau club ce week-end. Vendu lui aussi dans les dernières heures du marché, Malick Fofana a effectué samedi ses débuts en Premier League avec Sunderland.

L’OL a pensé à faire revenir Karim Benzema cet été. L’attaquant était prêt à retrouver Lyon. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2096273196232098176

Maitland-Niles soigne déjà sa cote

Pour Everton, cette égalisation tardive valide déjà le pari effectué en fin de mercato. Pour l’OL, elle offre un premier éclairage sur la réussite de l’un de ses derniers mouvements estivaux. Maitland-Niles ne pouvait guère rêver meilleure entrée en matière avec les Toffees.