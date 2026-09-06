OL : le couperet est tombé pour le Ballon d’Or 2022

Karim Benzema était disposé à revenir gratuitement à l’OL cet été pour boucler la boucle. Mais un engagement pris en Arabie saoudite a fait capoter l’opération et pourrait désormais précipiter la fin de sa carrière.

Un retour gratuit à l’OL était envisagé

Formé à Lyon, Karim Benzema aurait sérieusement étudié la possibilité de retrouver son club de cœur. Selon les informations relayées par Onze Mondial, l’attaquant de 38 ans était même prêt à évoluer gratuitement sous le maillot des Gones.

Libre depuis la fin de son aventure à Al-Hilal, le Ballon d’Or 2022 avait effectué une importante préparation physique personnelle durant l’été. L’ancien joueur du Real Madrid se projetait alors sur une dernière saison avant de tirer sa révérence.

Son contrat d’ambassadeur bloque tout

La résiliation de son contrat de joueur en Arabie saoudite n’a pas suffi. Benzema reste lié au championnat saoudien par un rôle d’ambassadeur courant jusqu’en 2030. Cet engagement ne lui permettrait pas de signer dans un club situé hors du Royaume.

L’OL a pensé à faire revenir Benzema cet été, mais son contrat en Arabie saoudite le bloque. Malgré son départ d’Al-Hilal, il reste ambassadeur du championnat jusqu’en 2030. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2096260558286737825

Seul un accord entre l’OL et les responsables du championnat saoudien pourrait permettre de débloquer ce dossier. Une issue qui apparaît toutefois hautement improbable à ce stade.

La retraite devient l’option la plus probable

Face à cette impasse, Karim Benzema se rapprocherait désormais de la retraite. Le buteur français pourrait ainsi mettre un terme à une carrière marquée par son long passage au Real Madrid, cinq Ligues des champions et un Ballon d’Or remporté en 2022.

Le retour espéré à Lyon devait lui permettre de boucler la boucle là où tout avait commencé. Son engagement saoudien pourrait finalement provoquer une sortie bien plus rapide que prévu.