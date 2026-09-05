OL : Auxerre inquiète déjà avec 11 buts encaissés en trois matches

Battue par l’OL vendredi soir (3-1), l’AJ Auxerre occupe la dernière place de Ligue 1 après trois journées. Malgré un mercato ambitieux, la formation de Will Still affiche une fragilité défensive particulièrement préoccupante.

Une défense auxerroise proche d’un triste record

Le début de saison vire déjà au casse-tête pour l’AJA. Après les défaites contre Lens (2-5), Angers (1-3) et l’OL (1-3), le club bourguignon a encaissé 11 buts en seulement trois rencontres. Dans l’histoire du championnat, seul Bastia avait fait pire à ce stade, avec 12 réalisations concédées en 1985-1986.

À Lyon, Auxerre s’est encore montré trop fébrile dans sa surface. La perte de balle de Nouirou Ahamada sur le troisième but symbolise les erreurs individuelles qui plombent actuellement le promu.

L’OL s’impose face à l’AJA et signe sa deuxième victoire en Ligue 1. Nuamah retrouve le chemin des filets pour la première fois depuis 18 mois. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2095949264429973712

Will Still réclame davantage d’agressivité

Le nouvel entraîneur auxerrois ne masque pas les lacunes de son équipe. « On est trop gentils, on doit être beaucoup plus agressifs et efficaces défensivement », a reconnu Will Still, également agacé par le but encaissé sur coup de pied arrêté alors que ses joueurs étaient en supériorité numérique dans la zone.

Le technicien refuse toutefois de remettre son projet en question. Staff compris, une vingtaine de nouvelles personnes ont intégré le club cet été. Un profond bouleversement qui demande du temps, comme le souligne également l’analyse de Foot Mercato sur la situation auxerroise.

Douze recrues, mais un équilibre encore introuvable

L’AJA a accueilli 12 recrues externes, dont Arthur Piedfort, Danny Namaso, Paul Nardi, Pierre Ekwah, Axel Tuanzebe et Cameron Archer. Ce dernier, prêté par Southampton, a d’ailleurs marqué contre Lyon. Tuanzebe, pas encore qualifié, manquait en revanche à l’appel.

Auxerre conserve un visage offensif intéressant, mais doit désormais trouver la bonne formule collectivement. Les réceptions de Nice puis de Brest offriront deux occasions de réagir rapidement. Dans le cas contraire, la pression montera déjà autour du nouveau projet bourguignon.