RC Lens – FC Lorient (0-1) : une défaite, un rouge, et des blessés… les notes des Sang et Or

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Pour la deuxième fois de suite, le RC Lens s’est incliné lors d’un match assez inquiétant face au FC Lorient (0-1). Pas de quoi rassurer les troupes avant le retour en Ligue des Champions jeudi face au Slavia Prague. Découvrez les notes des Lensois.

RISSER 5

Pas grand chose à faire, hormis 2 arrêts sur de bonnes actions lorientaises, mais il est totalement impuissant sur l’ouverture du score à bout portant.

ANTONIO 5

Il retrouvait le onze de départ après son carton rouge face au PSG, avec une bonne assurance, mais pas suffisamment pour empêcher Kouassi de centrer sur l’énorme action de Makengo qui loupe le 0-2. Rien d’autre à redire pour le reste.

GANIOU 4

Un match bien maîtrisé, avec 7 duels gagnés sur 8, mais qui a basculé à la 54e minute, où sa grosse erreur de relance a permis à Lorient d’initier une attaque et d’ouvrir le score. Une grosse boulette qui a clairement ruiné son match pourtant vraiment solide.

UDOL (non noté)

Titularisé en défense centrale gauche, il a bien tenu son rang… du moins pendant 25 minutes seulement. Après un choc dans les airs avec Koné, il a eu beaucoup de mal à reprendre, et a même été contraint de sortir pour l’entrée de Sagnan. Le staff lui a ensuite manipulé le genou, et ce n’est vraiment pas rassurant du tout vu le passif du joueur avec les grosses blessures. En plus de Baidoo et Nawrocki, on craint fortement que le piston gauche soit la prochaine « victime » de la malédiction lensoise qui touche les défenseurs. L’entrée de Sagnan a été plutôt correcte, mais il a rendu ce match encore un peu plus cauchemardesque en récolant un rouge bêtement dans le temps additionnel après un second carton jaune.

AGUILAR 3

Très en difficulté à droite, il a beaucoup couru pour tenter de rattraper Kouassi, qui l’a semé à de nombreuses reprises. C’est de là que vient la grosse action du 0-2 à la 60e, qui s’est finalement conclue par un raté de Makengo devant le but. Remplacé par Sotoca à la 70e minute.

HAIDARA 5

On attendait de le voir enfin débuter un match, et il a rendu une meilleure copie que Titraoui. Capable de récupérer ou de temporiser quand il le fallait, il s’est même essayé à la frappe juste avant la mi-temps, mais ce n’était pas assez pour faire trembler Mvogo. Remplacé à la 61e par Cuisance, tout proche d’égaliser sur une magnifique reprise de volée déviée superbement par le portier lorientais.

TITRAOUI 4

Le milieu algérien peine à convaincre en ce début de saison, et on sait que la tâche est lourde quand un Mamadou Sangaré est passé par là. Associé à Haidara, il a eu du mal à régner sur le milieu, à l’image du ballon perdu par Ganiou juste avant le but, où il perd la bataille au duel. Pour couronner le tout, il s’est lui aussi blessé à la cuisse. Remplacé par Bulatovic à l’heure de jeu.

SKÓRAŚ 4

Aligné à droite plutôt qu’à gauche cette fois, il a été beaucoup moins impactant qu’à Strasbourg, avec de nombreux déchets sur ses centres. Assez décevant, il a même récolté un jaune après avoir anéanti un contre de manière assez rugueuse.

THAUVIN 6

Sûrement le plus en vue en attaque, où il a beaucoup de libertés. Il a multiplié les bonnes ouvertures comme celle pour Sima à la 49e, mais le numéro 19 lensois était trop court pour ajuster sa tête. Proche d’ouvrir le score à la 29e sur une bonne tête qui a filé à côté du montant gauche de Mvogo, il a été le premier à faire frissonner le portier adverse avec une frappe pleine axe dès les premières minutes. Il a également beaucoup tenté en fin de match (81, 84e), sans grande réussite.

SIMA 4

Un match un petit peu plus ingrat que d’habitude pour lui, étant donné qu’il a été compliqué de faire briller ses partenaires. Ça n’enlève pas son bon centre pour la tête de Thauvin (29e), mais son repositionnement comme piston gauche en fin de match ne l’a pas fait plus briller.

HAZARD 3

Première titularisation depuis son retour, et certainement un profil un peu trop similaire à Florian Thauvin pour que l’animation offensive soit emballante. Assez transparent, il n’a pas contribué à mettre le feu à l’attaque et a même beaucoup déçu, avec même quelques sifflets pour sa sortie à la 70e à la place d’Édouard.