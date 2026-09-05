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FRANCE

RC Lens : la compo de Toppmöller pour affronter Lorient, avec beaucoup de changements !

Par William Tertrin - 5 Sep 2026, 16:17
Dino Toppmöller sur le banc du RC Lens

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le FC Lorient dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1.

Ce samedi, le RC Lens reçoit le FC Lorient pour la 3e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Dino Toppmöller, qui a fait beaucoup de changements avec les titularisations de Ruben Aguilar, Amadou Haidara et Thorgan Hazard. À noter que Matthieu Udol évoluera comme central gauche. Coup d’envoi à 17h15 au stade Bollaert-Delelis.

La compo du RC Lens

Risser – Antonio, Ganiou, Udol – Aguilar, Haidara, Titraoui, Skóraś – Thauvin, Sima, Hazard.

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