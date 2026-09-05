ASSE : Dall’Oglio pointe le changement qui peut ramener les Verts en L1

Olivier Dall’Oglio estime que l’ASSE a retenu les leçons de ses deux dernières saisons. Plus solide et mieux construite, l’équipe stéphanoise lui paraît désormais armée pour retrouver l’élite.

Une ASSE plus consistante

Olivier Dall’Oglio croit aux chances de montée de l’ASSE. Dans un entretien accordé à Peuple Vert, l’ancien entraîneur stéphanois juge les Verts « mieux armés que les saisons précédentes ».

Le technicien note surtout une plus grande consistance dans les matches. Un progrès indispensable en Ligue 2, où les déplacements à Rodez ou Laval ne laissent aucune place au relâchement. Selon lui, Saint-Étienne a parfois manqué d’humilité par le passé, mais dispose aujourd’hui d’un effectif plus solide en quantité comme en qualité.

Le recrutement de KSV a évolué

Dall’Oglio observe également un changement dans la politique de recrutement. Les données permettent d’identifier des profils, mais ne remplacent pas les rencontres destinées à cerner la personnalité, les motivations et la faculté d’intégration d’un joueur.

Les arrivées de Jakob Breum, Aron Csongvai et Tamar Svetlin lui semblent ainsi cohérentes. Habituées à évoluer à l’étranger, les nouvelles recrues possèdent une expérience européenne susceptible de faciliter leur adaptation au football français.

Pour pallier le départ de Lucas Stassin, l’ASSE n’a pas voulu « recruter pour recruter ». Les dirigeants estiment l’effectif suffisamment fourni et veulent laisser une place aux jeunes, notamment à Baallal. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2094887546421498076

La montée ne doit être qu’une étape

Sur le terrain, l’ancien coach des Verts apprécie la complémentarité de la charnière Le Cardinal-Naïr, les nombreuses solutions offensives et l’adaptation rapide des recrues. Il attend toutefois les confrontations contre les autres candidats à la montée avant de livrer un jugement définitif.

Pour Dall’Oglio, l’objectif doit déjà dépasser un simple retour en Ligue 1. Les moyens financiers du club représentent « une très bonne carte » afin de bâtir un projet durable dans l’élite. À condition de conserver ce réalisme et de ne pas retomber dans les erreurs des dernières saisons. Une perspective à suivre dans les dernières actualités de l’ASSE.