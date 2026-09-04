Sous la houlette d’Ian Cathro, l’ASSE réalise un début de saison historique avec quatre victoires en autant de matches… en attendant mieux ?

L’ASSE ne pouvait pas rêver meilleur départ. Après quatre journées de Ligue 2, les hommes d’Ian Cathro affichent un bilan parfait avec quatre succès et douze points au compteur. Une performance qui permet aux Verts de s’installer logiquement en tête du classement, avec déjà quatre longueurs d’avance sur le Stade de Reims et le Montpellier HSC, justement attendu à Geoffroy-Guichard samedi pour la cinquième journée.

L’ASSE affiche quatre victoires pour commencer

En plus de cette série impressionnante, l’ASSE affiche également les meilleures statistiques offensives de la division. Avec 13 buts inscrits, Saint-Étienne possède la meilleure attaque de Ligue 2, mais également la meilleure différence de buts avec un spectaculaire +10. Le début de saison réalisé par Ian Cathro n’est pas seulement excellent. Il rappelle également certaines grandes pages de l’histoire de l’ASSE. Pour retrouver une entame de championnat avec quatre victoires consécutives, il faut effectivement remonter à la saison 1973-1974. À cette époque, les Verts étaient dirigés par Robert Herbin et avaient eux aussi remporté leurs quatre premières rencontres.

L’ASSE avait d’abord frappé fort en allant s’imposer sur la pelouse de l’OM lors de la première journée, sur le score de 2-0. Les Verts avaient ensuite enchaîné avec une victoire à domicile contre le FC Metz (2-0), avant de réaliser une nouvelle grosse performance à Monaco (3-2). Enfin, le Paris FC avait été balayé à Geoffroy-Guichard (4-0), permettant à l’ASSE de boucler cette première série avec quatre succès en autant de rencontres. La suite avait toutefois été beaucoup moins glorieuse puisque les Stéphanois avaient lourdement chuté à Angers lors de la cinquième journée, sur le score de 4-0.

Cathro peut écrire une nouvelle page à l’ASSE

C’est précisément ce souvenir que les Verts actuels peuvent effacer samedi. En accueillant Montpellier, l’ASSE aura l’occasion de signer une cinquième victoire consécutive pour réaliser un début de saison encore plus marquant que celui de 1973-1974. Une victoire permettrait donc à Ian Cathro et ses joueurs d’établir une nouvelle référence dans l’histoire récente du club. La tâche ne sera évidemment pas simple. Montpellier arrive dans le Chaudron avec l’ambition de faire tomber le leader et de revenir à hauteur des Stéphanois au classement.

Mais au regard de leur début de saison, les Verts ont de sérieux arguments. Une attaque déjà redoutable, une différence de buts impressionnante et surtout une confiance maximale : tous les ingrédients sont réunis pour vivre une nouvelle soirée importante à Geoffroy-Guichard. Après quatre journées parfaites, l’ASSE n’a plus qu’une marche à franchir. Et cette fois, il ne s’agit plus seulement de prendre trois points. Il s’agit d’entrer dans l’histoire.