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FRANCE

ASSE : un jeune défenseur transforme son essai et passe professionnel

Par Louis Chrestian - 3 Sep 2026, 22:49
ASSE : un jeune défenseur transforme son essai et passe professionnel

Mis à l’essai récemment dans le Forez, Mourtada Gueye n’a pas tardé à convaincre l’ASSE. Le défenseur central sénégalais de 18 ans vient de signer son premier contrat professionnel avec les Verts.

Gueye s’engage jusqu’en 2029

L’ASSE a décidé de miser sur Mourtada Gueye. Arrivé récemment dans le Forez pour effectuer un essai, comme l’avait indiqué En Vert et Contre Tous, le jeune défenseur central s’est engagé jusqu’en 2029 avec le club stéphanois.

Le Sénégalais de 1,85 m a séduit par ses prestations avec la Génération Verte, mais également par son implication à l’entraînement. Il avait notamment trouvé le chemin des filets contre Andrézieux-Bouthéon lors d’un match de préparation disputé en août.

Un renfort destiné à la réserve

Originaire de Touba, Gueye a commencé sa formation à la Be Sport Academy à l’âge de 14 ans. Il va désormais poursuivre son développement avec la réserve de l’ASSE, dirigée par Sylvain Gibert et engagée en National 2.

Loïc Perrin estime que son profil répond à un besoin dans ce groupe. Le directeur sportif des Verts précise toutefois que rien n’est figé puisque le défenseur a déjà participé à plusieurs séances avec l’effectif professionnel.

Bayal Sall comme modèle

Pour sa première prise de parole, Mourtada Gueye a affiché sa fierté de rejoindre la maison verte. Il a également rendu hommage à son ancien éducateur Abdoulaye Diarra Diop, récemment décédé, et cité Mustapha Bayal Sall parmi les personnes ayant accompagné son début de carrière.

Le nouveau Stéphanois connaît donc déjà l’ASSE à travers l’ancien défenseur sénégalais des Verts. Son objectif est désormais de suivre ses traces et de franchir progressivement toutes les étapes dans le Forez.

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