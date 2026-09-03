RC Lens : le plan du staff après la tuile Nawrocki se précise

Malgré la longue absence de Maik Nawrocki, le RC Lens ne compte pas recruter dans l’urgence. Dino Toppmöller privilégie pour l’instant plusieurs solutions internes afin de renforcer sa défense.

Lens ne se précipite pas sur un joker

On vous en parlait ce mercredi : une bonne nouvelle était venue atténuer la tuile Nawrocki avant Lorient. Le nouveau développement concerne désormais la réaction du staff lensois sur le mercato.

Interrogé ce jeudi à la Gaillette-Gervais Martel, Dino Toppmöller a assuré que le Racing n’était pas lancé dans la recherche immédiate d’un joker. « Avec l’absence de Maik, il faut être attentif, mais on n’est pas sur une recherche pour le remplacer tout de suite », a expliqué le technicien, dans des propos relayés par Lensois.com.

Maik Nawrocki souffre d’une rupture complète du ligament croisé antérieur. Le défenseur central doit subir une opération chirurgicale. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2095438577320489402

Gradit et Baidoo attendus comme des renforts

Le RC Lens mise d’abord sur les forces déjà présentes dans son groupe. Jonathan Gradit a disputé une heure avec la réserve et poursuit son retour progressif. Samson Baidoo pourrait, lui, retrouver les terrains dans environ deux mois.

Jean-Clair Todibo, arrivé cet été, offre déjà une solution supplémentaire. Nidal Celik marque également des points à l’entraînement et reste une option aux yeux de Toppmöller, qui veut observer l’évolution de son groupe avant de réclamer un renfort.

Une marge de manœuvre toujours existante

Le Racing ne ferme toutefois aucune porte. Il pourrait recruter un joueur libre sous certaines conditions ou utiliser un joker traditionnel, lequel doit obligatoirement évoluer dans un autre club français.

La piste du joker médical n’est en revanche pas applicable dans le cas de Nawrocki. La direction artésienne reste donc attentive, sans remettre en cause le groupe largement remodelé durant le mercato estival.