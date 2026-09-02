À LA UNE DU 2 SEP 2026
[18:57]OM : Richard fixe l’objectif de la saison à Genesio
[18:48]OM : Richard lâche des bombes sur la vente du club et Genesio !
[18:35]OM : Richard fait des annonces fortes sur le mercato, une recrue en approche ?
[18:20]RC Lens Mercato : un départ de dernière minute officialisé !
[18:00]Stade Rennais Mercato : notre bilan complet d’un été ambitieux mais imparfait !
[17:40]ASSE : l’équipe type de Cathro après le mercato estival
[17:20]OM Mercato : un joueur libre ou un joker à Marseille ? Le verdict est tombé !
[17:00]FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour les salaires des dernières recrues !
[16:40]LOSC Mercato : Létang annonce encore 4 départs, 2 bonnes nouvelles pour Ancelotti avant Toulouse
[16:15]OM : Stéphane Richard au cœur d’une énorme polémique, les Marseillais explosent !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : un départ de dernière minute officialisé !

Par Fabien Chorlet - 2 Sep 2026, 18:20
Alpha Diallo sous le maillot du RC Lens

Le RC Lens a officialisé ce mercredi le départ d’Alpha Diallo vers Laval.

Alors que le mercato estival a officiellement fermé ses portes ce mardi soir, le RC Lens a annoncé ce mercredi un départ de dernière minute : celui d’Alpha Diallo. Le jeune milieu offensif des Sang et Or rejoint le Stade Lavallois, pensionnaire de Ligue 2, sous la forme d’un transfert définitif.

Âgé de 20 ans, Alpha Diallo avait rejoint le RC Lens à l’été 2024 après son départ des Girondins de Bordeaux, où il avait notamment évolué avec les U17, les U19 et la réserve. Passé plus jeune par le Paris FC, le Red Star, l’US Villejuif et Montrouge, le milieu offensif a principalement évolué avec la réserve depuis son arrivée chez les Sang et Or, disputant notamment 19 rencontres lors de sa première saison en Artois. Il n’a en revanche jamais disputé le moindre match officiel avec l’équipe première lensoise. À Laval, où il s’est engagé pour trois saisons, il tentera désormais de lancer véritablement sa carrière professionnelle.

Le communiqué du RC Lens

« Alpha Diallo transféré au Stade Lavallois. Sang et Or depuis l’été 2024, le milieu offensif apparu à de nombreuses reprises avec le groupe Élite rejoint le Stade Lavallois MFC, pensionnaire de Ligue 2 BKT. Bonne continuation Alpha ! », a indiqué le club artésien dans un communiqué.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot