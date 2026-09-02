RC Lens Mercato : un départ de dernière minute officialisé !

Le RC Lens a officialisé ce mercredi le départ d’Alpha Diallo vers Laval.

Alors que le mercato estival a officiellement fermé ses portes ce mardi soir, le RC Lens a annoncé ce mercredi un départ de dernière minute : celui d’Alpha Diallo. Le jeune milieu offensif des Sang et Or rejoint le Stade Lavallois, pensionnaire de Ligue 2, sous la forme d’un transfert définitif.

Âgé de 20 ans, Alpha Diallo avait rejoint le RC Lens à l’été 2024 après son départ des Girondins de Bordeaux, où il avait notamment évolué avec les U17, les U19 et la réserve. Passé plus jeune par le Paris FC, le Red Star, l’US Villejuif et Montrouge, le milieu offensif a principalement évolué avec la réserve depuis son arrivée chez les Sang et Or, disputant notamment 19 rencontres lors de sa première saison en Artois. Il n’a en revanche jamais disputé le moindre match officiel avec l’équipe première lensoise. À Laval, où il s’est engagé pour trois saisons, il tentera désormais de lancer véritablement sa carrière professionnelle.

Le communiqué du RC Lens

« Alpha Diallo transféré au Stade Lavallois. Sang et Or depuis l’été 2024, le milieu offensif apparu à de nombreuses reprises avec le groupe Élite rejoint le Stade Lavallois MFC, pensionnaire de Ligue 2 BKT. Bonne continuation Alpha ! », a indiqué le club artésien dans un communiqué.