FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour les salaires des dernières recrues !

Les salaires proposés aux dernières recrues du FC Nantes font beaucoup parler ces dernières heures.

Lors du dernier jour du mercato estival, le FC Nantes s’est montré très actif, surtout dans le sens des arrivées, avec quatre nouvelles recrues enregistrées : Balthazar Pierret, Amin Cherni, Fodé Doucouré et Thomas Robinet. Pour les convaincre de venir, les dirigeants nantais auraient proposé des salaires astronomiques pour de la Ligue 2, allant jusqu’à 50 000 euros mensuels. C’est ce qu’a dénoncé ce mardi Romain Molina sur X.

Pas de salaire à 50 000 euros pour les nouvelles recrues ?

Mais selon les informations du journaliste de Ouest-France, David Phelippeau, particulièrement bien informé sur le FC Nantes, les Kita ne seraient en réalité pas allés jusqu’à proposer des salaires de 50 000 euros par mois aux dernières recrues de l’été pour les inciter à rejoindre Nantes. « Non, c’est faux. Aucun nouveau joueur à 50 000 », a affirmé le spécialiste des Canaris sur X.

Ce qui est sûr, c’est que les dirigeants du FC Nantes n’ont pas hésité à sortir le chéquier en cette fin de mercato estival pour offrir à Grégory Poirier le meilleur effectif possible. Le club nantais a notamment déboursé pas moins de 1,5 million d’euros pour recruter Thomas Robinet, un joueur de 30 ans estimé à seulement 800 000 euros par Transfermarkt.