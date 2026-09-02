OM : Stéphane Richard au cœur d’une énorme polémique, les Marseillais explosent !

Au terme d’un mercato historique durant lequel l’OM n’a recruté aucun joueur, les supporters attendaient une prise de parole forte de leur président. Stéphane Richard est bien apparu dans les médias mardi soir, mais pour commenter le départ de Tim Cook à la tête d’Apple. Un décalage qui a immédiatement provoqué une vague de colère à Marseille.

Aucun renfort et toujours aucune explication

Le mercato estival 2026 restera longtemps dans les mémoires des supporters olympiens, mais certainement pas pour les bonnes raisons.

Pour la première fois de sa longue histoire, l’Olympique de Marseille n’a enregistré aucune recrue durant une fenêtre estivale. Un contraste saisissant avec les années précédentes, durant lesquelles le club phocéen avait pris l’habitude de multiplier les arrivées et les présentations spectaculaires.

Cette fois, aucun joueur n’est venu renforcer l’effectif de Bruno Genesio. Dans le même temps, Marseille s’est séparé de nombreux éléments importants et a récupéré près de 90 millions d’euros grâce à ses différentes ventes.

Face à cette situation, les supporters attendaient logiquement des explications de Stéphane Richard. Nommé par Franck McCourt pour incarner la nouvelle gouvernance du club, le président marseillais était resté très discret tout au long du mercato.

Sa première apparition médiatique après la fermeture du marché était donc particulièrement attendue.

Stéphane Richard parle… mais de Tim Cook

Mardi soir, peu après 19h30, Stéphane Richard est apparu sur BFM Business. Mais le président de l’OM n’était pas présent pour évoquer le mercato, les contraintes imposées par la DNCG ou l’affaiblissement de l’effectif.

L’ancien patron d’Orange intervenait pour commenter le départ de Tim Cook, qui quitte la direction d’Apple après quinze années passées à la tête de l’entreprise américaine.

Une intervention cohérente avec son expérience dans le monde des télécommunications, mais dont le timing a immédiatement fait polémique.

Au moment où les supporters marseillais attendaient des réponses sur l’absence totale de recrutement, leur président s’exprimait publiquement sur la succession du patron d’Apple. L’image a été vécue comme une véritable provocation par une partie du public.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont dénoncé un président davantage préoccupé par les questions économiques et technologiques que par la situation sportive de l’OM.

Le club tente d’éteindre l’incendie

Face à l’ampleur des réactions, l’Olympique de Marseille a rapidement apporté une précision.

L’intervention de Stéphane Richard n’aurait duré que quelques minutes et aurait été enregistrée plus tôt dans l’après-midi. Le président ne se serait donc pas détourné des derniers dossiers du mercato pour participer en direct à cette émission.

Une précision importante, mais insuffisante pour calmer la colère des supporters.

Le problème ne concerne finalement pas la durée ou l’heure exacte de l’interview. Il tient surtout à l’absence de communication du président sur la situation du club.

Depuis la fin du mercato, aucune explication complète n’a été apportée sur l’absence de recrue, la stratégie menée par Franck McCourt ou les objectifs sportifs fixés à Bruno Genesio avec un effectif considérablement réduit.

Dans ce contexte, voir Stéphane Richard s’exprimer sur Apple avant de parler de l’OM ne pouvait qu’alimenter l’incompréhension.

Les supporters réclament des réponses

Les questions ne manquent pourtant pas. Pourquoi l’OM n’a-t-il recruté aucun joueur malgré ses nombreuses ventes ? Quelle marge de manœuvre la DNCG a-t-elle réellement accordée au club ? Pourquoi autant de cadres ont-ils été cédés sans être remplacés ?

Les supporters veulent également connaître le véritable rôle de Stéphane Richard. Placé à la tête de l’institution par Franck McCourt, le dirigeant doit incarner le nouveau projet marseillais et prendre la parole dans les moments difficiles.

Or, depuis sa nomination, sa communication est restée très limitée. L’épisode BFM Business renforce donc l’impression d’un président éloigné des préoccupations quotidiennes du club et de ses fans.

La colère est d’autant plus forte que l’OM traverse une période délicate. Bruno Genesio doit composer avec un groupe amoindri, plusieurs blessures et un calendrier rapidement chargé.

Une prise de parole attendue sur RMC

Stéphane Richard devrait cependant avoir l’occasion de répondre aux nombreuses critiques. Selon le compte La Minute OM, le président marseillais est attendu ce mercredi dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC.

Cette fois, il ne pourra pas éviter les sujets qui inquiètent les supporters.

Le bilan du mercato, les engagements financiers pris devant la DNCG, l’objectif de 75 millions d’euros de ventes supplémentaires avant juin 2027 et les ambitions sportives de l’OM devraient être au centre des discussions.

Cette intervention représente déjà un rendez-vous crucial pour Stéphane Richard. Une communication trop vague ou trop institutionnelle risquerait d’accroître encore la défiance du public marseillais.

Les supporters ne réclament pas nécessairement des promesses impossibles. Ils veulent comprendre la direction prise par leur club et savoir pourquoi l’effectif a été autant affaibli.

Une polémique révélatrice du malaise marseillais

Pris séparément, le passage de Stéphane Richard sur BFM Business n’aurait probablement provoqué aucune réaction particulière. Mais dans le contexte actuel, il est devenu le symbole du fossé qui semble s’être creusé entre la direction et les supporters.

L’OM vient de terminer un mercato sans recrue, doit encore vendre massivement et possède un effectif qui paraît insuffisant pour répondre à ses ambitions. Pendant ce temps, son président réserve sa première apparition médiatique à un sujet sans rapport avec le club.

Stéphane Richard peut encore calmer la polémique en apportant des réponses précises. Mais après ce rendez-vous manqué, les Marseillais l’attendent désormais au tournant.

À Marseille, Tim Cook peut attendre. Les supporters veulent surtout savoir qui dirige réellement l’OM et où Franck McCourt compte emmener leur club.