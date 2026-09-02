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FRANCE

OM : terrible nouvelle pour un Marseillais, sa saison pourrait déjà être terminée

Par William Tertrin - 2 Sep 2026, 07:00

Le milieu de terrain de l’OM Tochukwu Nnadi pourrait être éloigné des terrains plusieurs semaines après sa blessure au genou face à Monaco.

La soirée de dimanche dernier a été particulièrement difficile pour l’Olympique de Marseille. Battu 2-0 sur la pelouse de l’AS Monaco dimanche, l’OM a également vu plusieurs joueurs quitter la rencontre sur blessure, dont Tochukwu Nnadi.

Entré à la pause, le milieu nigérian a été contraint de céder sa place à Neal Maupay à la 73e minute, après avoir été touché au genou. Le joueur avait pourtant tenté de poursuivre la rencontre.

Une blessure au genou qui inquiète l’OM

Après la rencontre, Bruno Genesio avait évoqué une torsion du genou dans un duel, sans toutefois être en mesure de préciser la gravité de la blessure. Des examens complémentaires doivent permettre d’établir un diagnostic plus précis.

Mais selon plusieurs informations relayées ce mardi, l’inquiétude serait désormais importante autour de Tochukwu Nnadi. La Minute OM évoque une absence de plusieurs semaines, tandis qu’Adrien Pittore indique qu’une grosse blessure au genou est redoutée, avec même la possibilité d’une fin de saison.

Un nouveau coup dur pour l’OM

Cette blessure intervient dans un contexte particulièrement compliqué pour le secteur du milieu de terrain marseillais. Geoffrey Kondogbia a lui aussi quitté la pelouse face à Monaco en raison d’un problème musculaire.

Pour Bruno Genesio, la situation de Nnadi sera donc particulièrement surveillée dans les prochains jours. L’OM devra désormais attendre les examens complémentaires pour connaître la véritable gravité de cette blessure au genou.

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