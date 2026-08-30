AS Monaco – OM (2-0) : les Marseillais sombrent à Louis-II, les enseignements

Dominé dans les moments clés et trop fragile défensivement, l’OM s’incline 2-0 à Monaco et repart de Louis-II avec plusieurs signaux d’alerte.

L’OM avait pourtant parfaitement lancé sa saison avec un large succès contre Strasbourg. Mais à Louis-II, les hommes de Bruno Genesio ont rapidement montré leurs limites face à une équipe monégasque plus efficace et plus tranchante. Monaco s’impose 2-0 grâce à un doublé de Paris Brunner et prend seul la tête de la Ligue 1.

Une entame encore trop fragile

Le premier enseignement est sans doute le plus évident : l’OM a encore trop facilement laissé Monaco prendre le contrôle du match.

Après plusieurs situations dangereuses, les Monégasques ont ouvert le score dès la 13e minute. Complètement oublié dans la surface, Paris Brunner a profité d’un excellent centre de Golovin pour inscrire son premier but en Ligue 1.

Face à une équipe de ce niveau, ces erreurs de concentration se paient immédiatement. L’OM a ensuite mieux réagi, mais sans parvenir à concrétiser ses temps forts.

Un manque d’efficacité offensivement

Marseille a eu des occasions pour revenir dans la partie, notamment avant et après la pause. Harit, Gomes, Abdallah ou encore Gouiri ont tenté de faire bouger le bloc monégasque.

Mais l’OM a manqué de tranchant dans les derniers mètres. À l’inverse, Monaco a été clinique. Brunner a notamment doublé la mise à la 53e minute après avoir éliminé Kondogbia puis Egan-Riley avec beaucoup de sang-froid.

Ce contraste résume bien la rencontre : Marseille a eu des situations, Monaco a su les transformer.

Des blessures qui inquiètent déjà

Autre point noir de la soirée : l’infirmerie marseillaise s’est encore remplie.

Geoffrey Kondogbia a dû sortir après une douleur à la cuisse, tandis que Tochukwu Nnadi, entré à la pause, n’a finalement passé que 28 minutes sur le terrain avant de céder sa place. Angel Gomes a également été touché en fin de rencontre.

Ces sorties sont d’autant plus préoccupantes qu’elles interviennent dès la deuxième journée.

De Lange a maintenu l’OM en vie

Sans Jeffrey De Lange, l’addition aurait pu être plus lourde. Le gardien marseillais a notamment réalisé une superbe parade à bout portant devant Stanis Idumbo à la 72e minute.

Et devant lui, l’OM a aussi été écœuré par la défense adverse. Vanderson a notamment empêché Gouiri de réduire l’écart en réalisant un sauvetage spectaculaire sur sa ligne en toute fin de match.

Ce qu’il faut retenir pour l’OM

Cette défaite ne remet évidemment pas tout en question après seulement deux journées. Mais elle souligne plusieurs chantiers pour Bruno Genesio : améliorer les entames de match, réduire les erreurs de marquage, gagner en efficacité dans les deux surfaces et surtout éviter que les blessures ne fragilisent davantage un effectif déjà sollicité.

Après le 4-0 contre Strasbourg, l’OM avait envoyé un premier message. À Monaco, il a reçu un rappel brutal : pour jouer les premiers rôles en Ligue 1, Marseille devra afficher beaucoup plus de constance dans les grands rendez-vous.