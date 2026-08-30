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FRANCE

FC Nantes : 3 arrivées et une pluie de départs avant la fin du mercato ?

Par William Tertrin - 30 Août 2026, 21:00
Grégory Poirier

Le FC Nantes n’a pas terminé son mercato : après les arrivées d’Antoine Joujou et Ryad Hachem, les Canaris veulent encore renforcer plusieurs secteurs avant la clôture du marché.

Le FC Nantes continue d’animer cette fin de mercato estival. Arrivés récemment, Antoine Joujou et Ryad Hachem ont découvert le groupe de Grégory Poirier samedi à Guingamp. Pour sa première apparition sous le maillot nantais, l’ancien Havrais s’est déjà illustré en inscrivant le troisième but des Canaris, permettant à Nantes de revenir dans une rencontre finalement conclue sur un spectaculaire 3-3.

Amin Cherni bientôt à Nantes ?

Comme le détaille Ouest-France ce dimanche soir, le club nantais travaille désormais sur plusieurs dossiers pour compléter l’effectif. Amin Cherni, piston gauche international tunisien de 25 ans, est notamment attendu en provenance de Göztepe. Le joueur devrait rejoindre Nantes sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Son arrivée offrirait une nouvelle solution dans le couloir gauche, où Ryad Hachem peut également évoluer.

Au milieu, Balthazar Pierret est également attendu. Le FC Nantes a trouvé un accord avec le Red Star pour le transfert du joueur de 26 ans, pour une indemnité proche du million d’euros. Une arrivée qui renforce encore la concurrence dans l’entrejeu nantais.

Nantes cherche encore un attaquant

C’est surtout dans le secteur offensif que les besoins restent importants. Après les blessures de Ganago et Killian Corredor, le FC Nantes cherche une solution supplémentaire. La piste menant à Thomas Robinet, auteur de 15 buts la saison dernière avec Dunkerque, est toujours suivie, même si une première offre nantaise aurait été refusée.

Des départs à prévoir

Dans le sens des départs, les prochains jours pourraient également être animés. Plusieurs joueurs disposent d’un avenir incertain (Herba Guirassy va signer aux Young Boys de Berne pour 5 millions d’euros), tandis que Bahmed Deuff et Louis Leroux pourraient chercher davantage de temps de jeu face à la concurrence accrue au milieu.

Les situations de Tylel Tati et Johann Lepenant restent aussi à surveiller. Les deux joueurs conservent une valeur importante sur le marché et pourraient faire l’objet de sollicitations avant la fermeture du mercato.

Le FC Nantes devrait donc vivre une fin de mercato particulièrement intense, avec encore des arrivées à finaliser et plusieurs dossiers de départ à régler.

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