FC Nantes Mercato : petit coup dur de dernière minute pour Mohamed

Alors que Mostafa Mohamed se rapproche de Konyaspor, son transfert n’est toujours pas officiellement bouclé et une dernière condition pourrait encore retarder l’opération.

Mostafa Mohamed est-il vraiment sur le point de quitter le FC Nantes ? Oui, mais son départ pour Konyaspor n’est pas encore officiel. Les deux clubs ont trouvé un accord autour d’un transfert estimé à 750 000 euros, payable en trois échéances.

Le départ de Kramer au cœur du dossier

C’est précisément là que réside le dernier obstacle. Comme révélé par Africafoot, Konyaspor doit d’abord finaliser le départ de Blaz Kramer, son attaquant slovène, annoncé proche du club slovène de Celje.

Tant que cette opération n’est pas définitivement réglée, le transfert de Mostafa Mohamed reste suspendu à cette condition. La presse turque confirme que l’officialisation du buteur égyptien dépend du départ de Kramer et de la validation des dernières formalités.

Mostafa Mohamed attend encore le feu vert

Le dossier est donc très avancé, mais il ne faudra sans doute encore attendre. Mostafa Mohamed a bien pris la direction de la Turquie et se trouve à Konya.

Pour autant, le FC Nantes et Konyaspor doivent encore finaliser l’opération avant que l’international égyptien ne puisse être considéré comme officiellement joueur du club turc.

À quelques jours de la fin du mercato, le dossier Mostafa Mohamed reste donc à surveiller, avec le départ de Kramer comme dernière pièce importante du puzzle.