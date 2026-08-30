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FRANCE

OL : Fonseca lève le doute sur sa surprise face au Havre

Par Wladimir DELCROS - 30 Août 2026, 15:15
OL : Fonseca lève le doute sur sa surprise face au Havre

La présence de Malick Fofana sur le banc contre Le Havre (1-1) avait rapidement été associée à son avenir. Paulo Fonseca a finalement donné une explication bien différente, liée à l’état physique de l’ailier belge.

Le mercato n’expliquait pas sa mise sur le banc

On vous en parlait samedi : la titularisation de Kaïl Boudache à la place de Malick Fofana avait forcément interrogé en pleine fin de mercato. L’absence momentanée du Belge au retour des vestiaires avait même nourri les spéculations autour d’un possible transfert.

Fofana a finalement rejoint les remplaçants avant d’entrer à la 62e minute à la place de Boudache. De quoi écarter le scénario d’un départ acté dans la soirée, alors que l’ancien joueur de La Gantoise reste très courtisé.

Une gêne à l’adducteur avant Fenerbahçe

Paulo Fonseca a révélé que son choix était avant tout médical. Selon Olympique et Lyonnais, Fofana ressentait une gêne à l’adducteur avant la rencontre face à Fenerbahçe, qu’il a pourtant disputée en intégralité.

« Nous avions besoin de changer, car avant le Fener, il a eu un petit problème à l’adducteur, il a fait l’effort de jouer tout le match. J’avais besoin de joueurs plus frais sur le terrain », a expliqué l’entraîneur de l’OL. Sa présence sur le banc contre Le Havre relevait donc d’une mesure de précaution.

Un avenir toujours surveillé

Cette explication n’éteint pas pour autant les rumeurs. Foot Mercato a fait état d’une offre orale de 35 M€ formulée par Hull City, qui aurait également présenté son projet au joueur en visioconférence.

La décision de Fonseca contre Le Havre ne constitue donc pas un indice mercato. Mais à l’approche de la fermeture du marché, la situation de Fofana demeure forcément suivie de près à Lyon.

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