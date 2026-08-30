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FRANCE

LOSC : Newcastle accélère pour boucler un gros départ du mercato !

Par Louis Chrestian - 30 Août 2026, 14:53
LOSC : Newcastle accélère pour boucler un gros départ du mercato !

Mis à l’écart du groupe lillois jusqu’à la fermeture du mercato, Matías Fernández-Pardo se rapproche sérieusement d’un départ. Newcastle a accéléré et touche désormais au but pour l’attaquant international belge de 21 ans.

Newcastle proche d’un accord avec le LOSC

L’avenir de Matías Fernández-Pardo est en train de s’écrire loin du LOSC. Selon les informations de Foot Mercato, Newcastle est proche d’un accord avec les dirigeants lillois pour son transfert.

Les Magpies ont accéléré les discussions ces dernières heures et se sont rapprochés du montant réclamé par Lille. Aucun chiffre précis n’a filtré à ce stade, mais le dossier est désormais présenté comme très avancé.

Arsenal et l’Atlético de Madrid étaient aussi sur les rangs

Le jeune attaquant n’a pas manqué de prétendants au cours des dernières semaines. Arsenal et l’Atlético de Madrid ont notamment été cités parmi les clubs intéressés, mais Newcastle semble avoir pris une longueur d’avance au moment décisif.

Cette situation explique la décision de Davide Ancelotti de ne plus faire travailler l’international belge avec le groupe professionnel jusqu’à la fin du mercato. Encore présenté comme un élément important du projet nordiste il y a quelques jours, Fernández-Pardo se retrouve désormais aux portes de la Premier League.

Lille attend une belle opération financière

Le LOSC avait déboursé environ 11,5 millions d’euros pour recruter Fernández-Pardo à La Gantoise l’été dernier. La direction lilloise entend donc récupérer une somme conséquente et ne souhaite pas brader un joueur sous contrat et très convoité.

Après plusieurs semaines d’incertitude, son départ prend une tournure concrète. Un accord entre Lille et Newcastle permettrait également aux Dogues de clarifier rapidement ce dossier avant la fermeture du marché, alors qu’un autre dossier lillois a récemment animé l’actualité nordiste.

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