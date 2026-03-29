LOSC – RC Lens : après Fernandez-Pardo, un autre Lillois provoque les Sang et Or

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Après avoir vu Matías Fernández-Pardo brandir un maillot anti RC Lens, les supporters du LOSC ont pu être chauffés par Alexsandro à quelques jours du derby du Nord.

Lors de la troisième édition de la LOSC Run Solidaire, course caritative organisée dimanche 29 mars sur le Domaine de Luchin, un invité surprise a fait sensation auprès des supporters lillois présents : le défenseur central brésilien Alexsandro, comme évoqué par Le Petit Lillois.

L’événement, qui réunit chaque année plusieurs milliers de participants au profit du Centre Hospitalier Oscar Lambret pour la lutte contre le cancer pédiatrique, a offert cette année des conditions idéales sous la douceur du printemps.

Pendant plus d’une heure, Alexsandro a multiplié les échanges et photos avec petits et grands, suscitant surprise et enthousiasme autour du centre d’entraînement lillois.

Une promesse forte avant le Derby du Nord

Moins à l’aise sur le podium que sur le terrain, le Brésilien a néanmoins pris le micro devant les supporters conquis. Après les remerciements pour la saison vécue ensemble, il a été interrompu par des chants de la foule appelant au Derby du Nord contre le RC Lens : « On veut le Derby ! ».

Alexsandro n’a pas esquivé la pression :

« Le Derby, c’est important… Bien sûr que l’on va gagner ce match », a-t-il assuré, promettant de tout donner ce samedi.

Il a également souligné l’importance du soutien des supporters pour atteindre cet objectif :

« On aura besoin de vous pour nous supporter et pour nous aider », a-t-il ajouté, dans un français qu’il a qualifié lui-même de « nul » avec humour.

Le Derby du Nord, déjà lancé

Après Matias Fernandez-Pardo qui a brandit un maillot floqué « anti lensois », c’est donc Alexsandro qui a mis un petit peu de piment avant la confrontation très attendue entre le lOSC et RC Lens, programmée ce samedi 4 avril 2026 au Stade Pierre-Mauroy.