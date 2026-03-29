RC Lens : une provocation tout droit venue du LOSC vient mettre le feu avant le derby !

À quelques jours du derby, un joueur du LOSC est venu mettre le feu aux poudres avec une petite provocation pour lancer le choc prévu samedi.

À l’approche du choc entre le LOSC et le RC Lens, la température monte déjà dans le Nord. Prévu le 4 avril prochain au stade Pierre-Mauroy, ce derby s’annonce brûlant, autant sur le terrain qu’en dehors. Et un cliché récent impliquant le jeune attaquant lillois Matías Fernández-Pardo illustre parfaitement cette montée en pression.

Confrontation perçue comme l’une des plus intenses du football français, nourrie par une rivalité régionale ancienne et profondément ancrée, ce derby s’annonce vraiment très bouillant. Si le dernier Lille-Lens la saison dernière n’a vraiment pas été plaisant à regarder (victoire 1-0 de Lille, but de… Fernández-Pardo), celui-ci aura peut-être un peu plus d’intérêt, avec deux équipes joueuses et notamment le grand retour de Florian Thauvin, à qui l’enfer sera promis.

Fernandez-Pardo lance les hostilités

Et une semaine du match, Matías Fernández-Pardo s’est illustré lors d’une rencontre avec des supporters lillois à Tourcoing. Le jeune attaquant s’est affiché avec un maillot floqué « Anti-Lensois », une provocation assez légère mais tout de même symbolique, rapidement relayée sur les réseaux sociaux.

Sans franchir la ligne rouge, ce geste s’inscrit dans la tradition des derbys, où joueurs et supporters participent à faire monter la pression. Une manière d’affirmer son attachement au club et de galvaniser les fans avant une affiche majeure.

Un enjeu sportif majeur en Ligue 1

Ce derby ne sera pas seulement une question d’honneur régional. Il s’inscrit aussi dans une grosse lutte sportive au classement, même si les objectifs sont différents. Le LOSC pointe actuellement à la 5e place et peut toujours viser le top 3, tandis que le RC Lens est 2e et et espère toujours bousculer le PSG dans la course au titre.

Lors du match aller, Lens s’était imposé largement (3-0), ce qui donne un parfum de revanche à cette rencontre retour.

Un derby sous haute tension au Pierre-Mauroy

Le stade Pierre-Mauroy s’annonce plein et incandescent pour l’occasion. L’ambiance promet d’être électrique, et dans ce contexte, chaque détail va compter, et on attend vraiment beaucoup de ce 123e Derby du Nord. Entre rivalité historique, enjeux sportifs et montée en pression médiatique, ce LOSC – Lens s’annonce comme l’un des rendez-vous incontournables de la saison.

La sortie médiatique de Fernandez-Pardo n’est qu’un avant-goût : samedi prochain, c’est sur la pelouse que les comptes devront être réglés.