RC Lens : les Sang et Or reçoivent un énorme espoir venu du LOSC pour le titre en Ligue 1

Cette saison 2025‑2026 de Ligue 1 est plus serrée et passionnante que prévu. Après 27 journées, le RC Lens affiche 59 points, ce qui fait de lui le premier concurrent du Paris Saint‑Germain dans la course au titre à ce stade de la saison. C’est un signal fort pour les Sang et Or, car un tel total de points à cette période est exceptionnel et très rare depuis la domination quasi systématique du club parisien en Ligue 1.

Une dynamique historique depuis 2011

Depuis l’arrivée du QSI au PSG en 2011, Paris a largement dominé le championnat de France. Rare sont les équipes qui ont tenu tête face aux ressources et à l’effectif étoffé du club de la capitale. Cependant, cette saison, Lens a réussi à faire parler les stats : 59 points après 27 journées, juste derrière Paris, qui a un match en retard et compte 60 points. C’est l’une des rares fois depuis la prise de contrôle qatarie où un club autre que le PSG est si proche du sommet à la fin du mois de mars.

Selon la statistique originale rapportée par Stats Foot, le dernier club de Ligue 1 à afficher une telle performance à ce stade du championnat était… le LOSC lors de sa surprenante saison 2020/21, lorsqu’il avait pris 59 points après 27 matchs avant d’aller remporter le titre.

Lens, unique outsider crédible

Le scénario actuel donne à Lens un rôle de véritable prétendant au titre : Lens reste constant, avec un jeu solide et une cohésion collective qui lui permet de défier Paris sur la durée. Cette saison, le club nordiste a déjà démontré qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs, décrochant même la place de champion d’automne.

Mais, a contrario, les 12 équipes précédentes ayant compté au minimum 60 points dans l’élite comme le PSG à ce stade de la compétition ont toutes finies championnes à la fin de saison (en comptant 3 points pour une victoire). Une stat un peu plus pessimiste.

Pourquoi cette saison est historique?

Alors que la Ligue 1 était souvent réduite à une course en solitaire du PSG, Lens est parvenu à mettre fin à ce statu quo, ce qui ravive les souvenirs des dernières saisons où des clubs comme Monaco (2016‑2017) ou Lille (2020‑2021) ont réussi à décocher le titre malgré la concurrence parisienne.

A sept journées de la fin de la saison, la lutte s’annonce intense. Si Lens conserve sa dynamique et gère ses derniers matchs avec la même régularité, le club artésien peut espérer inscrire une nouvelle page dans l’histoire du football français.