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FRANCE

Ligue 1 : le PSG a officiellement mis fin aux espoirs de titre du RC Lens

Par Bastien Aubert - 22 Mar 2026, 13:30
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Avec désormais 60 points au compteur, le PSG file tout droit vers le titre de champion de France. 

Le PSG trace sa route et s’approche du sacre. Avec 60 points après 26 journées, le club de Luis Enrique impose sa domination et semble avoir déjà mis fin aux espoirs du RC Lens. Une statistique historique renforce encore l’avance psychologique de Paris : selon Stats du Goot, 100 % des équipes ayant atteint ce total à ce stade de la Ligue 1 ont terminé championnes. 

Samedi, le PSG a signé un large succès sur la pelouse de OGC Nice (4-0), en démontrant toute sa puissance offensive et sa maîtrise collective. Cette victoire parachève une série impressionnante et envoie un signal fort à tous les prétendants : Paris est presque intouchable.

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La locomotive PSG est lancée

Mathématiquement, la lutte n’est pas complètement terminée. Le RC Lens reste à un petit point derrière, mais le PSG a un match en retard à disputer contre FC Nantes. Paris conserve un avantage psychologique énorme grâce à son rythme imposé depuis le début de saison. 

Avec cette dynamique, le champion de France s’inscrit dans l’histoire et confirme que, sur le papier comme sur le terrain, peu de forces peuvent contester son titre. Les chiffres parlent d’eux-mêmes et la Ligue 1 pourrait bientôt n’avoir qu’un seul maître. Le suspense n’est donc plus vraiment sportif, mais plutôt comptable.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

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