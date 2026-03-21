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RC Lens : un gros coup dur pour Sangaré après sa sortie contre Angers ?

Par William Tertrin - 21 Mar 2026, 16:50
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Sorti à la mi-temps lors de la victoire 5-1 du RC Lens contre Angers, Mamadou Sangaré serait en réalité blessé, alors que l’on pouvait croire que Pierre Sage voulait éviter que son milieu ne soit suspendu pour le derby.

« C’est une soirée parfaite ». C’est comme ça que Pierre Sage a qualifié la victoire du RC Lens contre Angers ce vendredi soir. En effet, son équipé a pulvérisé le SCO 5-1, avec de très beaux buts, et notamment celui inscrit par Mamadou Sangaré. La pépite du milieu de terrain a décoché un pétard des 20 mètres pour le 3-0, avant de sortir à la mi-temps. Une décision assez logique, étant donné que le Malien était sous la menace d’une suspension pour le derby face au LOSC en cas de carton jaune.

Mais si la raison de cette sortie paraissait évidente, la conférence d’après-match de Sage a laissé planer un léger doute. Interrogé de manière ironique par un de nos confrères sur la sortie de Sangaré, le coach lensois n’a pas voulu s’exprimer davantage : « La sortie de Sangaré, c’est parce qu’il n’a pas marqué un assez beau but ? C’est une soirée parfaite ». Une réponse assez étonnante, et l’on pouvait alors penser que cette sortie était en réalité liée à une blessure. Et ce pourrait bien être le cas.

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Sangaré apparemment blessé au dos

Sur son compte Snapchat, Sangaré a répondu à certaines questions de ses « followers », dont une qui lui demandait s’il était blessé. « Mon dos ouais », a-t-il répondu, en ajoutant qu’il « espérait » être de retour après la trêve. Déjà privé de huit joueurs contre Angers (Gurtner, Gradit, Baidoo, Antonio, Aguilar, Masuaku, Haidara, Saïd), Pierre Sage pourrait donc ajouter Sangaré, un des meilleurs lensois, à cette liste en fonction de la gravité de la blessure.

Un vrai coup dur s’il se confirme, surtout quand on sait le calendrier qui attend le RC Lens en avril. Le numéro 8 lensois ne devrait donc pas rejoindre sa sélection, avec l’objectif de se remettre d’aplomb pour le retour à la compétition dans deux semaines.

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