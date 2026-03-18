Une rumeur a annoncé un intérêt de Chelsea pour Mamadou Sangaré. Le club anglais proposerait 45 M€ plus un prêt au RC Lens pour la saison à venir. Mais les supporters sang et or attendent plus pour leur milieu.

L’information est parue hier : après Manchester United, Chelsea serait intéressé par Mamadou Sangaré, qui réalise des prouesses cette saison avec le RC Lens. Les Blues seraient prêts à acheter le milieu malien 45 M€ alors que le Racing n’a payé « que » 8 M€ pour l’arracher au Rapid Vienne l’été dernier. Cerise sur le gâteau, le club londonien, éliminé de la Champions League par le PSG hier (2-5 ; 0-3), s’engagerait à prêter le joueur de 23 ans aux Sang et Or pour la saison 2026-27. Ce serait donc tout bénef’ pour le RCL. Mais nous avons demandé aux supporters de se prononcer sur le montant que devrait réclamer le club pour Sangaré.

52,1% pensent que Sangaré vaut plus de 45 M€

Et à une belle majorité (52,1%), ils ont estimé que Mamadou Sangaré vaut plus que 45 M€. Ce n’est pas l’avis de Transfermarkt, qui situe sa valeur aux alentours de… 15 M€. Parmi les sondés, 29,8% a estimé qu’il fallait le garder un an de plus, sans le vendre, car vu sa progression constante depuis son arrivée en Artois, il sera possible de le vendre beaucoup plus cher à l’horizon 2027. Enfin, 18,2% assurent que pour 45 M€, ils l’emmènent eux-mêmes à Londres.

Ce sondage prouve l’énorme cote de popularité de Mamadou Sangaré à Lens et surtout la très forte impression qu’il a faite à tout le monde. Le journaliste de Libération, Grégory Schneider, qui déteste pourtant tout le monde en dehors du PSG, l’a qualifié de « virtuose », c’est dire !

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France