En passe de réaliser une saison historique avec le RC Lens, Pierre Sage était courtisé par le FC Nantes l’été dernier. Mais des dirigeants canaris n’étaient pas emballé par sa venue…

Hier mardi, le journaliste Théo Boyer était invité du podcast Sans Contrôle pour évoquer le reportage sur Raynald Denoueix qu’il vient de produire pour L’Equipe. Dans cet entretien, on apprend que Pierre Sage intervient dans ce documentaire parce qu’il a été impressionné par le FC Nantes de Denoueix. L’ancien Lyonnais rend un vibrant hommage à celui qui a passé seize années à la formation des Canaris avant de diriger l’équipe première pendant quatre années, remportant deux Coupes de France et un championnat, avant de filer à la Real Sociedad pour deux saisons.

Au moins un dirigeant du FCN n’était pas chaud pour recruter Sage

Mais le plus incroyable, c’est que ce passage sur Pierre Sage permet à l’un des journalistes de Sans Contrôle de confirmer que l’actuel entraîneur du RC Lens a été contacté par le FC Nantes en fin de saison dernière, pour prendre la suite d’Antoine Kombouaré. Et que Sage était très intéressé par le poste… contrairement à des dirigeants du FCN ! Le journaliste en question se garde bien de donner les noms des dirigeants en question mais il y a donc eu quelqu’un pour penser que Pierre Sage n’était pas assez bon pour les Canaris ! Peut-être Franck Kita, qui a très tôt miser sur Luis Castro ?

Ce nouvel exemple prouve que la direction du FC Nantes est composée de gens qui n’y comprennent pas grand-chose au football car le travail de Pierre Sage à l’OL pendant un an avait forcé l’admiration, lui qui avait repris l’équipe dans la zone de relégation et l’avait menée en Coupe d’Europe avec en plus une finale de Coupe, le tout en six mois. Et ce qu’il réalise avec le RC Lens cette saison est tout aussi remarquable…