La rivalité entre le FC Nantes et le Stade Rennais a débordé du cadre footballistique puisque la mairesse de la capitale bretonne a taclé son homologue de la Cité des Ducs…

La rivalité entre Nantes et Rennes dépasse largement le cadre footballistique. Chaque ville revendique le statut de capitale de la Bretagne, ce qui donne toujours plus de piment aux oppositions sur le terrain. D’ailleurs, la première, cette saison, a été particulièrement houleuse avec le retour des anciens Canaris Valentin Rongier et Quentin Merlin à la Beaujoire avec le maillot de l’ennemi sur le dos. Pourtant à la rue cette saison, le FCN s’est était sorti avec un match nul héroïque (2-2). Le retour, lui, est programmé le 26 avril et il s’annonce tout aussi chaud car la Maison Jaune est au bord du précipice.

« Ça n’a pas vraiment de sens… »

Mais le tacle du jour entre Rennais et Nantais ne concerne pas le football, plutôt la politique. Lors d’un débat, la mairesse PS de Rennes, Nathalie Appéré, a taclé sans la nommer son homologue nantaise, Johanna Rolland, pour s’être alliée à LFI afin de pouvoir briguer un nouveau mandat : « Je ne crois pas du tout à ces fusions techniques, qui ne sont pas des alliances de la gauche sur le fond mais des alliances électorales où l’on se retrouve tous sur la même liste pour ensuite être les uns dans la majorité, les autres dans l’opposition. Les fusions techniques comme celles conclues entre le PS et LFI dans d’autres villes, je pense que ça n’a pas vraiment de sens, moi je veux battre la droite à la régulière sur le projet qui est le nôtre ».

Un tacle que n’auraient pas renié les joueurs du Stade Rennais, pas plus que leurs homologues du FC Nantes. On a ainsi la confirmation que la rivalité entre les deux villes se joue à tous les niveaux, même quand on appartient au même parti politique !

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)