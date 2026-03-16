Fâché avec Waldemar Kita, Vahid Halilhodzic a longtemps refusé de succéder à Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes. Mais il a fini par accepter sur l’insistance du patron de la Maison Jaune et par amour du club.

On ne saura que dimanche si la méthode Halilhodzic peut permettre au FC Nantes de se relancer dans la course au maintien. D’ailleurs, le Bosnien va connaître un retour plutôt calme sur les bords de l’Erdre puisque son équipe ne va jouer qu’un match en un mois, celui contre le PSG, prévu samedi dernier, ayant été reporté et la trêve internationale succédant à la réception de Strasbourg ce week-end. Cela lui laissera au moins le temps d’imposer sa discipline et de mieux faire connaissance avec des joueurs qu’il n’a pas hésité à secouer. Pour le moment, en attendant ce premier match contre Strasbourg, les observateurs s’interrogent : Halilhodzic est-il dépassé, comme le pense Jérôme Rothen, par exemple, ou sa méthode est-elle vraiment idéale pour sauver le FCN ?

Deux jours avant de dire oui, Halilhodzic était catégorique

Ce qui est sûr, c’est que Waldemar Kita a vraiment payé de sa personne pour faire revenir celui qui avait déjà officié sur le banc de la Maison Jaune entre octobre 2018 à août 2019. Bien que l’ancien attaquant n’ait pas manqué de le critiquer, le propriétaire du FC Nantes a fait un gros forcing pour le convaincre. Selon le JDD, Halilhodzic ne voulait pas entendre parler d’un retour : « Il aura fallu toute l’insistance de Waldemar Kita pour le convaincre car quand le téléphone a sonné dimanche dernier, au matin d’une énième défaite, c’était « niet » », peut-on lire dans l’hebdomadaire. Finalement, l’insistance de Kita et l’amour d’Halilhodzic pour le FC Nantes auront fait la différence. Réticent le dimanche, le technicien a fini par dire « oui » le mardi.

Mais cette harmonie de façade ne durera que si les résultats sont au rendez-vous. A la moindre défaite, Waldemar Kita ne manquera pas de remettre en cause les choix de son coach et ce dernier ne se laissera pas faire comme ses deux prédécesseurs cette saison, Luis Castro et Ahmed Kantari.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)