Sous contrat jusqu’en 2027 avec le FC Nantes, Alban Lafont (27 ans) pourrait être définitivement transféré au Panathinaikos, où il a été prêté pour la saison.

L’avenir du FC Nantes est des plus incertains. Avant-dernier du classement, avec deux points de retard sur le barragiste auxerrois, le club canari vient de changer d’entraîneur pour la deuxième fois, Vahid Halilhodzic succédant à Ahmed Kantari. Mais d’ici la fin de saison, il doit encore se déplacer sur la pelouse de l’AJA, chez la lanterne rouge messine également et il va enchaîner un explosif triptyque en avril avec Brest, le PSG et Rennes en une semaine… C’est donc loin d’être gagné pour la Maison Jaune, qui ne sait pas si elle doit se projeter sur la Ligue 1 ou la Ligue 2 pour la saison prochaine.

Le Panathinaïkos veut le recruter définitivement

Au niveau de l’effectif, tout dépendra de la division dans laquelle le club jouera. Sauf pour Alban Lafont. Prêté au Panathinaikos l’été dernier, le gardien de 27 ans n’a aucune intention de revenir sur les bords de l’Erdre. Et a priori, le FC Nantes a lui aussi tourné la page avec l’ancien Toulousain, qui l’a rejoint en 2019. Il reste encore une année de contrat à Lafont au FCN mais toutes les parties sont d’accord pour un départ à l’intersaison. Et ça tombe bien car l’aventure grecque se passe pour le mieux pour le portier !

Après un démarrage compliqué, où il alternait dans les buts avec son partenaire Bartlomiej Dragowski, Alban Lafont a été intronisé numéro un à l’arrivée de Rafael Benitez. Depuis, il enchaîne les grosses prestations, comme jeudi dernier face au Betis Séville (1-0) en Europa League. Le Panathinaïkos serait ouvert à l’idée d’un recrutement même si ses moyens sont limités. On ne sait pas si une clause a été fixée dans le contrat de prêt mais la valeur actuelle de Lafont est de 3 M€ selon Transfermarkt. Ce qui est dans les cordes du club grec. Un proche du portier nous confie qu’un transfert « paraît possible ». Alors, bientôt la fin du mariage houleux entre le FC Nantes et Alban Lafont ?

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)