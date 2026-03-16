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FC Nantes : les supporters ont soufflé à Halilhodzic le nom du premier joueur à secouer dans le vestiaire !

Par Bastien Aubert - 16 Mar 2026, 13:30
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Matthis Abline (FC Nantes)
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Les supporters du FC Nantes pensent que l’arrivée de Vahid Halilhodzic va réveiller un certain Matthis Abline (22 ans).

Un vent d’espoir souffle de nouveau sur le FC Nantes. Depuis le retour de Vahid Halilhodzic, les supporters des Canaris commencent à croire à un réveil collectif… et surtout à celui d’un joueur en particulier : Matthis Abline.

Un sondage publié par But! a posé la question suivante aux supporters : « Quel(s) joueur(s) du FC Nantes Halilhodzic va-t-il réveiller ? ». Le verdict est sans appel. Matthis Abline arrive très largement en tête avec 70 % des votes, loin devant Mostafa Mohamed (23,1 %) et Kelvin Amian (0,8 %). Les autres réponses représentent 6,2 %

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Le maintien du FC Nantes passe par Abline

Ce résultat confirme l’immense attente autour du jeune attaquant du FC Nantes. Considéré comme l’un des joueurs au plus fort potentiel de l’effectif, Abline pourrait être l’une des clés de la mission maintien en Ligue 1. Dès ses premiers jours à la Jonelière, Halilhodzic n’a d’ailleurs pas tardé à prendre l’attaquant en tête-à-tête, preuve que le technicien compte s’appuyer sur lui pour relancer la dynamique offensive des Canaris. 

Dans un contexte où chaque point compte dans la course au maintien, un réveil d’Abline pourrait changer beaucoup de choses pour le FC Nantes. Si le jeune attaquant retrouve confiance et efficacité devant le but, l’espoir de rester en Ligue 1 pourrait rapidement reprendre de l’ampleur. À Nantes, certains commencent déjà à y croire.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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