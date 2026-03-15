FC Nantes Mercato : une vente inespérée se profile, les Kita se frottent déjà les mains

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

En pleine saison galère sur le plan sportif, le FC Nantes pourrait recevoir une excellente nouvelle venue de l’étranger. Prêté cette saison au Panathinaïkos, le gardien Alban Lafont réalise des performances convaincantes… au point de faire grimper sa cote sur le marché des transferts.

Dans un contexte où les Canaris luttent pour leur maintien et doivent aussi penser à l’équilibre financier du club, une vente du portier international ivoirien pourrait représenter une véritable bouffée d’oxygène.

Des performances solides qui relancent sa valeur

Depuis son arrivée en Grèce, Alban Lafont souffle le chaud et le froid. Mais il retrouve petit à petit son meilleur niveau. Le gardien formé au Toulouse FC a notamment marqué les esprits lors du dernier match européen de son équipe face au Real Betis ce jeudi.

Auteur de six arrêts décisifs, il a grandement contribué à la victoire des siens (1-0), permettant au Panathinaïkos d’entretenir l’espoir d’une qualification en quarts de finale de la Ligue Europa.

Ce type de performance sur la scène européenne ne passe jamais inaperçu. Plusieurs recruteurs suivraient désormais de près l’évolution du portier nantais, dont le profil reste très apprécié pour sa régularité et son expérience malgré son jeune âge.

Une opportunité financière inattendue pour les Kita

Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2027, Alban Lafont reste un actif important pour le club présidé par Waldemar Kita.

Alors que les Canaris traversent une période compliquée en championnat, une vente estivale pourrait permettre de récupérer une indemnité significative. Une perspective qui prend de plus en plus d’épaisseur au fil des semaines.

Dans un marché où les gardiens expérimentés et encore jeunes sont très recherchés, Nantes pourrait profiter de la dynamique positive du joueur pour maximiser sa valeur.

Un mercato crucial pour l’avenir des Canaris

Quelle que soit l’issue de la saison, le prochain mercato s’annonce déterminant pour la formation nantaise. Entre nécessité de renouveler l’effectif et impératif financier, certaines décisions fortes devront être prises.

La situation d’Alban Lafont symbolise parfaitement ce dilemme : conserver un joueur capable de redevenir un leader… ou saisir une opportunité économique majeure.

Une chose est sûre : si ses performances continuent sur cette lancée, le gardien ivoirien pourrait bien devenir l’un des dossiers chauds du mercato nantais.