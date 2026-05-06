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FRANCE

OM, LOSC Mercato : le clan d’Anis Hadj Moussa vend la mèche pour son avenir 

Par Bastien Aubert - 6 Mai 2026, 17:00
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Anis Hadj Moussa (Feyenoord)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Dans les petits papiers de l’OM et du LOSC en vue du mercato, Anis Hadj Moussa (Feyenoord, 24 ans) a les idées claires sur son avenir.

Anis Hadj Moussa commence sérieusement à faire parler de lui sur le marché européen. Auteur d’une saison remarquée avec le Feyenoord, l’ailier algérien de 24 ans attire de plus en plus de prétendants à l’approche du mercato estival. En France, l’OM et le LOSC surveilleraient notamment de très près l’évolution du dossier, alors que plusieurs clubs européens seraient également attentifs à sa situation. Mais du côté du clan Hadj Moussa, le discours est très clair pour le moment.

« Les choses bougent autour d’Anis Hadj Moussa »

Alors que les spéculations se multiplient autour d’un possible départ cet été, son agent Mohamed Dahmane a pris la parole auprès de Maghreb-Foot afin de calmer le jeu. Et selon lui, la priorité de l’international algérien reste totalement centrée sur sa fin de saison avec le Feyenoord. « Les choses bougent autour d’Anis Hadj Moussa, mais nous devons rester très concentrés. La décision finale concernant son avenir appartient à son club, le Feyenoord », a d’abord expliqué son représentant. 

Avant d’enchaîner avec un message encore plus fort concernant les intentions du joueur : « Nous ne sommes pas très concentrés sur un éventuel transfert d’Anis Hadj Moussa vers une autre destination, mais plutôt sur le fait qu’il termine la saison en force avec le Feyenoord. Anis Hadj Moussa se prépare également pour le grand défi qui l’attend avec l’équipe nationale algérienne lors de la phase finale de la Coupe du Monde, qui approche à grands pas. »

Plus de 40 M€ pour Hadj Moussa ?

Un discours qui confirme qu’aucune décision ne semble imminente concernant son avenir, même si le Feyenoord s’attend déjà à vivre un été très agité autour de son joueur. Selon plusieurs indiscrétions venues des Pays-Bas, le club néerlandais réclamerait plus de 40 millions d’euros pour envisager un transfert. Une somme importante qui pourrait compliquer les plans de l’OM et du LOSC, même si les deux clubs apprécieraient énormément le profil explosif et polyvalent du joueur formé au RC Lens. 

Sa vitesse, sa percussion et sa capacité à éliminer dans les un-contre-un séduisent particulièrement sur le marché. À seulement 24 ans, Hadj Moussa semble désormais prêt à franchir un nouveau cap dans sa carrière. Mais avant de penser au mercato, l’Algérien veut surtout finir très fort avec le Feyenoord et préparer les prochaines échéances avec sa sélection nationale. Un message clair envoyé à tous ses prétendants.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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