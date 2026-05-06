L’IA a dévoilé ses prédictions au sujet de la place finale de l’ASSE après le dernier match de la saison contre Amiens (samedi, 20h).

Le grand verdict approche. À trois jours du dernier match de la saison contre Amiens, l’ASSE retient son souffle. Les Verts jouent une montée qui pourrait totalement changer l’avenir du club, mais les projections des intelligences artificielles et des modèles statistiques ne respirent pas forcément l’optimisme du côté stéphanois.

Et certains chiffres commencent sérieusement à inquiéter. Avant cette ultime journée de Ligue 2, plusieurs modèles prédictifs spécialisés accordent environ 52 % de chances à l’ASSE de terminer à la troisième place du championnat, synonyme de barrages. Une tendance qui revient régulièrement dans les dernières simulations effectuées avant le choc face à Amiens.

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Les barrages et pas mieux pour l’ASSE ?

Dans le même temps, l’ASSE conserverait environ 38 % de probabilités de décrocher directement la montée en Ligue 1 grâce à une deuxième place encore accessible. Les 10 % restants correspondent à des scénarios plus improbables liés aux différences de buts et aux multiples combinaisons possibles sur cette dernière journée.

Pourquoi les projections restent-elles aussi prudentes malgré la dynamique des Verts ? Tout simplement parce que Saint-Étienne ne contrôle plus totalement son destin. Les calculs de l’IA prennent évidemment en compte le calendrier, la forme récente, les buts marqués, les performances à domicile et la pression psychologique. Et sur plusieurs critères, Le Mans apparaît légèrement favori pour conserver son avance jusqu’au bout.

Les simulations donnent ainsi près de 61 % de chances au Mans de conserver sa place dans le Top 2 après cette dernière journée. Une statistique qui explique pourquoi l’ASSE est davantage projetée vers les barrages que vers une montée directe.

Pourtant, l’espoir reste immense à Geoffroy-Guichard. Les modèles statistiques soulignent également un élément très favorable aux Stéphanois : leur dynamique offensive à domicile. L’ASSE disposerait ainsi d’environ 64 % de chances de battre Amiens selon les projections les plus récentes. Une victoire semble donc largement envisageable.

La Ligue 1 encore loin des Verts

Le problème, c’est qu’elle pourrait ne pas suffire. Car même en cas de succès des Verts, tout dépendra du résultat du Mans. Et certains scénarios deviennent complètement fous dans les calculs des IA, notamment autour du goal-average qui pourrait faire basculer la saison sur un seul but inscrit dans les dernières minutes.

L’autre donnée importante concerne les barrages. Si Saint-Étienne termine troisième, plusieurs projections considèrent encore les Verts comme favoris pour monter malgré tout. Certaines simulations leur donnent près de 57 % de chances de rejoindre la Ligue 1 via les play-offs grâce à leur expérience et à la puissance de Geoffroy-Guichard dans les grands rendez-vous.

Une chose est sûre : jamais les statistiques n’auront autant alimenté le suspense autour de l’ASSE. Mais samedi soir, les algorithmes n’entreront pas sur la pelouse. Et dans un Chaudron en fusion, l’émotion pourrait encore faire mentir toutes les prédictions.