ASSE : pluie de mauvaises nouvelles pour Philippe Montanier

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Rien ne sourit à l’AS Saint-Étienne dans ce sprint final. Après la défaite face au Rodez AF, les Verts doivent désormais composer avec un nouveau casse-tête… disciplinaire. Et pour Philippe Montanier, les ennuis s’accumulent.

Boakye suspendu : une absence qui tombe mal

C’est la principale mauvaise nouvelle : Augustine Boakye a atteint la limite fatidique.

Avec dix cartons jaunes cette saison, le milieu stéphanois sera automatiquement suspendu pour un match. Une sanction qui devrait entrer en vigueur après la prochaine rencontre… ce qui laisse planer un doute stratégique.

Disponible face à Amiens SC, il pourrait en revanche manquer un match décisif si l’ASSE devait passer par les barrages.

Un scénario qui inquiète forcément.

Un timing qui pose question

Dans un contexte aussi tendu, chaque absence peut coûter très cher.

Finalement, une suspension immédiate face à Amiens aurait peut-être été moins pénalisante que de perdre Augustine Boakye lors d’un éventuel match couperet.

Un casse-tête supplémentaire pour le staff, qui doit déjà gérer une dynamique sportive fragile.

Plusieurs joueurs sous menace

Et le problème ne s’arrête pas là.

Florian Tardieu et Ebenezer Annan sont en sursis. Un simple carton jaune supplémentaire les priverait d’un match.

Une situation délicate qui pourrait pousser Philippe Montanier à faire des choix forts dans son onze de départ.

Une fin de saison sous haute tension

Plus loin, Irvin Cardona et Abdoulaye Kanté restent également sous surveillance, même si le risque est moins immédiat.

Mais dans une fin de saison aussi serrée, tout peut basculer très vite.

L’ASSE face à un défi total

Entre blessures, suspensions et pression du résultat, l’AS Saint-Étienne aborde le moment le plus important de sa saison dans des conditions loin d’être idéales.

Pour Philippe Montanier, la mission s’annonce claire : gérer les hommes, éviter les pièges… et espérer que ces mauvaises nouvelles ne coûtent pas une montée qui se joue à un fil.