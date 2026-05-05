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FRANCE

Real Madrid : une pétition atteint un succès énorme pour le départ de Kylian Mbappé

Par Louis Chrestian - 5 Mai 2026, 13:40
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Rien ne va plus autour de Kylian Mbappé au Real Madrid. Malgré des performances statistiques impressionnantes, l’attaquant français fait face à une vague de contestation inattendue… et de plus en plus massive.

Une fronde des supporters qui prend de l’ampleur

Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux s’enflamment. Images détournées, messages virulents, hashtags explicites… une partie des supporters madrilènes ne cache plus son agacement.

Le message est clair : certains estiment que l’attitude du joueur ne correspond pas aux exigences et à l’image du Real Madrid. Des visuels du Français accompagnés du mot “FUERA” circulent massivement, symbole d’un rejet assumé.

Une pétition qui explose tous les compteurs

Mais la contestation a franchi un cap.

Une pétition réclamant le départ de Kylian Mbappé a été lancée… et le succès est immédiat. Plus de 71 000 signatures ont déjà été récoltées, dépassant largement l’objectif initial de 50 000.

Le hashtag “Mbappé Out” s’est également propagé à grande vitesse, preuve d’un malaise profond chez une partie des fans.

Une polémique extra-sportive qui agace

Dans un contexte déjà tendu, sa récente escapade en Italie n’a rien arrangé. Cet épisode a alimenté les critiques autour de son comportement et de son implication.

Pour certains supporters, ce type de situation renforce l’idée d’un décalage entre le joueur et les standards du club.

Des performances pourtant exceptionnelles

Et pourtant, sur le terrain, difficile de reprocher grand-chose à Kylian Mbappé.

Avec 41 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’ancien du Paris Saint-Germain affiche des statistiques impressionnantes, malgré une blessure récente et un contexte agité.

Une situation paradoxale

C’est tout le paradoxe de ce dossier : un joueur décisif, performant… mais contesté.

Du côté du Real Madrid, la direction n’a pour l’instant pas réagi publiquement. Mais cette montée de pression populaire pourrait finir par peser dans les semaines à venir.

Une chose est sûre : le feuilleton Mbappé à Madrid est loin d’être terminé.

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