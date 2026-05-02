Pronostic Espanyol – Real Madrid : le Real peut-il s’imposer sans Mbappé avant le Clasico ?

Voici l’analyse complète du match de la 34e journée de Liga entre l’Espanyol et le Real Madrid, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le Real Madrid se rend ce dimanche (21h) sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, pour le compte de la 34e journée de Liga. Privés de Kylian Mbappé, blessé à la cuisse, les Merengue auront pour objectif de réduire l’écart qui les sépare du FC Barcelone au classement, à une semaine du dernier Clasico de la saison face aux Blaugrana.

Liga – Espanyol vs Real Madrid

Dimanche 3 mai 2026 · 21h · RCDE Stadium

Espanyol : s’accrocher face à un cador sous pression

L’Espanyol aborde cette rencontre dans une position relativement inconfortable. Sans être directement menacé, le club catalan n’a plus vraiment de marge et doit encore sécuriser sa fin de saison.

À domicile, les Pericos sont capables d’élever leur niveau d’intensité, notamment face aux grosses équipes. Leur organisation défensive repose sur un bloc compact, difficile à contourner lorsque la discipline est respectée. Ils cherchent souvent à casser le rythme, à fermer les intervalles et à exploiter les transitions rapides.

Dans ce type de confrontation, leur capacité à rester solides mentalement sera déterminante. Face à une équipe madrilène habituée à faire la différence dans les moments clés, la moindre erreur pourrait coûter cher.

Real Madrid : maintenir la pression avant le Clasico

Le Real Madrid n’a pas d’autre choix que de s’imposer. Derrière au classement, les Madrilènes doivent enchaîner les victoires pour espérer revenir sur le Barça avant leur confrontation directe.

Cette équipe reste redoutable par sa capacité à accélérer soudainement et à faire basculer un match sur des éclairs individuels. Même lorsque le contenu est irrégulier, le Real possède suffisamment de talent pour faire la différence à tout moment.

Cependant, ce déplacement intervient dans un contexte particulier. Avec un Clasico décisif en ligne de mire, la gestion des efforts pourrait jouer un rôle, notamment en cas de scénario favorable. Le défi sera donc de trouver l’équilibre entre efficacité et maîtrise.

Les confrontations récentes

Les duels entre les deux formations tournent largement à l’avantage du Real Madrid, qui a souvent su imposer sa supériorité sur la durée.

Sur les 10 dernières confrontations :

Real Madrid : 8 victoires

Espanyol : 2 victoires

Match nul : 0

Une domination nette, même si certains matchs ont été plus accrochés qu’attendu, notamment en Catalogne.

Les compos probables

La compo probable de l’Espanyol : Dmitrovic – El Hilali, Calero, Cabrea, Romero – Gonzalez, Exposito – Ngonge, Terrats, Milla – K. Garcia.

La compo probable du Real Madrid : Lunin – Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy – Tchouameni, Valverde, Bellingham, Diaz – Garcia, Vinicius.

Les joueurs à suivre

Kike García (Espanyol) : meilleur buteur de la saison côté catalan, il incarne la principale arme offensive de son équipe. Attaquant de surface, redoutable dans le jeu aérien et toujours bien placé, il sera essentiel pour concrétiser les rares opportunités de l’Espanyol face à une défense madrilène parfois exposée.

Vinícius Júnior (Real Madrid) : en forme ces dernières semaines, il reste sur deux matchs consécutifs avec un but. Sa capacité à éliminer en un contre un et à accélérer le jeu dans les derniers mètres en fait un danger permanent. Dans un match potentiellement serré, il pourrait faire la différence sur une action individuelle.

Les tendances de cotes : avantage Madrid, mais prudence

Issue Cote Probabilité implicite Victoire Espanyol 4,80 ≈ 21–23 % Match nul 3,85 ≈ 24–26 % Victoire Real Madrid 1,70 ≈ 57–59 %

Le Real Madrid est favori, mais sans écraser totalement les cotes, preuve d’un match potentiellement plus disputé que prévu.

Nos pronostics pour Espanyol – Real Madrid

Moins de 3,5 buts : face à un bloc catalan bien organisé et dans un contexte de gestion avant le Clasico, le match pourrait rester relativement fermé.

Real Madrid gagne : les Merengue devraient faire la différence, mais sans large écart.

Score possible

1-0 pour le Real Madrid : Dans une rencontre fermée et parfois hachée, le Real Madrid pourrait s’imposer sur un détail. L’Espanyol devrait opposer une résistance solide, mais la qualité individuelle madrilène pourrait suffire pour faire la différence dans un match serré.