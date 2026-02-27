Pronostic FC Barcelone – Villarreal : une surprise à prévoir au Camp Nou ?

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici l’analyse complète du choc de la 26e journée de Liga entre le Barça et Villarreal, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le FC Barcelone reçoit ce samedi (16h15) Villarreal, pour le compte de la 26e journée de Liga. Après avoir renoués avec la victoire le week-end dernier contre Levante (3-0), les Blaugrana comptent enchaîner à domicile face au Sous-marin jaune, troisième au classement, afin de consolider leur place de leader devant le Real Madrid.

Liga – FC Barcelone vs Villarreal

Samedi 28 février 2026 · 16h15 · Camp Nou

Barcelone veut confirmer sa série

Le FC Barcelone reçoit Villarreal ce samedi avec l’objectif de confirmer son retour en forme après la victoire nette contre Levante (3‑0). Les Catalans, leaders de la Liga, cherchent à consolider leur position face à un adversaire direct pour la qualification européenne.

À domicile, le Barça reste très performant, capable de contrôler le rythme du match et de créer des occasions à tout moment. L’équipe dirigée par Hansi Flick peut compter sur une combinaison de joueurs expérimentés et de jeunes talents, capables de faire la différence dans les moments clés. La victoire face à Levante a aussi permis de retrouver de la confiance et de préparer ce duel avec optimisme.

Villarreal, régularité et efficacité

Villarreal, troisième au classement, arrive au Camp Nou avec la volonté de ne pas céder du terrain dans la course aux places européennes. Le Sous‑marin jaune reste performant à l’extérieur et dispose d’un collectif solide capable de gêner les grandes équipes.

Pour espérer repartir avec un résultat positif, Villarreal devra être discipliné défensivement et tirer profit de chaque occasion sur contre-attaque. La régularité dans l’organisation et la précision dans le dernier geste seront déterminantes pour rivaliser avec Barcelone.

Les confrontations récentes

Les affrontements entre Barcelone et Villarreal ont historiquement été majoritairement à l’avantage des Blaugrana, surtout à domicile.

Sur les 10 dernières rencontres :

Barcelone : 7 victoires

Villarreal : 3 victoires

Match nul : 0

Le dernier duel en Liga avait vu Barcelone s’imposer 2-0 sur le terrain de Villarreal grâce à des buts de Raphinha et Lamine Yamal.

Les compos probables

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – Koundé, Cubarsi, E. Garcia, Baldé – Bernal, Pedri – Yamal, Olmo, Raphinha – Lewandowski.

Absents : Christensen, de Jong (blessés), Martin (suspendu).

La compo probable de Villarreal : Junior – Mourino, Navarro, Veiga, Cardona – Buchanan, Gueye, Comesana, Moleiro – Pépé, Mikautadze.

Absents : Cabanes, Costa, Foyth (blessés).

Les joueurs à suivre

Pour Barcelone

Robert Lewandowski (attaquant) : référence offensive, capable de marquer dans toutes les situations. Son jeu de placement et sa capacité à conclure font de lui un point d’appui essentiel pour le Barça.

: référence offensive, capable de marquer dans toutes les situations. Son jeu de placement et sa capacité à conclure font de lui un point d’appui essentiel pour le Barça. Pedri (milieu offensif) : moteur créatif de l’équipe, il organise le jeu et peut débloquer les défenses grâce à sa vision et sa technique.

Pour Villarreal

Georges Mikautadze (attaquant) : joueur clé de l’attaque, capable de profiter de chaque occasion et de surprendre la défense catalane grâce à sa vitesse et son sens du placement.

: joueur clé de l’attaque, capable de profiter de chaque occasion et de surprendre la défense catalane grâce à sa vitesse et son sens du placement. Pape Gueye (milieu défensif) : pilier du milieu de Villarreal, il récupère les ballons et assure l’équilibre de son équipe. Sa capacité à casser les phases offensives adverses et relancer proprement sera cruciale face au Barça.

Tendances de cotes et marchés : le Barça favori

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire Barcelone (1) Unibet 1,28 Stable Match nul (X) Unibet 6,60 Stable Victoire Villarreal (2) Unibet 8,05 Légère hausse

Probabilités implicites approximatives :

Barcelone : 78 %

Nul : 15 %

Villarreal : 12 %

Les bookmakers confirment la domination attendue des Blaugrana, qui restent très favoris, notamment à domicile. Villarreal est clairement l’outsider et devra se montrer opportuniste pour espérer un résultat.

Notre pronostic du match Barça – Villarreal

Victoire Barcelone : les Catalans sont favoris, avec la maîtrise du ballon et la profondeur de leur effectif.

: les Catalans sont favoris, avec la maîtrise du ballon et la profondeur de leur effectif. Plus de 2,5 buts : scénario probable si le Barça s’impose, compte tenu de son potentiel offensif et de la capacité de Villarreal à marquer sur contre.

: scénario probable si le Barça s’impose, compte tenu de son potentiel offensif et de la capacité de Villarreal à marquer sur contre. Les deux équipes marquent : possible si Villarreal réussit à profiter de ses rares occasions.

Scores possibles

3‑1 : domination catalane et efficacité de Villarreal en contre

: domination catalane et efficacité de Villarreal en contre 2‑0 : victoire plus nette mais maîtrisée

: victoire plus nette mais maîtrisée 3‑0 : scénario de domination totale à domicile

Ce Barça – Villarreal s’annonce donc comme un match où le leader catalan part favori, tandis que Villarreal tentera de rester compétitif et d’exploiter la moindre opportunité offensive.