À LA UNE DU 1 JUIN 2026
[14:10]RC Lens : coup de théâtre pour Pierre Sage à Crystal Palace !
[13:40]OM Mercato : Lorenzi fonce sur un joueur du Barça !
[13:10]ASSE Mercato : les Ultras ne veulent plus de Larsonneur, Gazidis prêt à le sacrifier ?
[12:40]PSG Mercato : Paris tient sa première recrue estivale !
[12:15]LOSC : c’est officiel pour Ancelotti !
[12:05]OL Mercato : la première recrue estivale est connue, c’est un bourreau de l’ASSE !
[11:40]FC Nantes : les Kita auraient enfin trouvé leur nouveau coach !
[11:15]Stade Rennais Mercato : après Thomasson, un accord trouvé avec deux autres joueurs !
[10:50]RC Lens : ça chauffe entre Sage et un autre club de Premier League que Liverpool !
[10:30]OM Mercato : qui va rester, qui va partir ? Le plan XXL de Lorenzi a fuité !

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Lorenzi fonce sur un joueur du Barça !

Par Fabien Chorlet - 1 Juin 2026, 13:40
💬 Commenter
Ronny Bardghji

L’OM serait de nouveau intéressé par Ronny Bardghji, en partance du FC Barcelone cet été.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille et le FC Barcelone étaient à la lutte pour la signature de Ronny Bardghji. Le Suédois avait finalement pris la direction de la Catalogne, tandis que l’OM avait été refroidi par les blessures à répétition de l’ancien joueur de Copenhague. Sous les couleurs blaugrana, l’ailier de 20 ans a réalisé une première saison encourageante avec 28 matchs disputés toutes compétitions confondues, pour deux buts inscrits et quatre passes décisives délivrées.

Bardghji sur le départ cet été ?

Pour autant, Ronny Bardghji pourrait déjà quitter le Barça cet été, selon les informations de Sport. Son départ permettrait notamment au club catalan d’enregistrer Bernardo Silva avec davantage de garanties sur le plan financier.

L’OM de nouveau intéressé ?

Toujours selon le média catalan, l’Olympique de Marseille suivrait encore le dossier. La concurrence s’annonce toutefois rude pour les Phocéens puisque l’AS Monaco, la Juventus, l’Ajax Amsterdam, le Real Betis, le Celta Vigo, Stuttgart et le FC Porto seraient également intéressés par l’ailier droit du FC Barcelone. Et à l’heure actuelle, c’est l’Ajax qui tiendrait la corde pour récupérer l’international suédois.

Mais le champion d’Espagne en titre souhaiterait conserver la main sur l’avenir de son joueur, qu’il considère comme un élément capable de revenir à moyen terme pour postuler à une place de titulaire. Un prêt sans option d’achat ou un transfert assorti d’une clause de rachat feraient ainsi partie des solutions envisagées par le Barça.

OMFC Barcelone

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : FC Barcelone, OM