OM Mercato : Lorenzi fonce sur un joueur du Barça !

L’OM serait de nouveau intéressé par Ronny Bardghji, en partance du FC Barcelone cet été.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille et le FC Barcelone étaient à la lutte pour la signature de Ronny Bardghji. Le Suédois avait finalement pris la direction de la Catalogne, tandis que l’OM avait été refroidi par les blessures à répétition de l’ancien joueur de Copenhague. Sous les couleurs blaugrana, l’ailier de 20 ans a réalisé une première saison encourageante avec 28 matchs disputés toutes compétitions confondues, pour deux buts inscrits et quatre passes décisives délivrées.

Bardghji sur le départ cet été ?

Pour autant, Ronny Bardghji pourrait déjà quitter le Barça cet été, selon les informations de Sport. Son départ permettrait notamment au club catalan d’enregistrer Bernardo Silva avec davantage de garanties sur le plan financier.

L’OM de nouveau intéressé ?

Toujours selon le média catalan, l’Olympique de Marseille suivrait encore le dossier. La concurrence s’annonce toutefois rude pour les Phocéens puisque l’AS Monaco, la Juventus, l’Ajax Amsterdam, le Real Betis, le Celta Vigo, Stuttgart et le FC Porto seraient également intéressés par l’ailier droit du FC Barcelone. Et à l’heure actuelle, c’est l’Ajax qui tiendrait la corde pour récupérer l’international suédois.

Mais le champion d’Espagne en titre souhaiterait conserver la main sur l’avenir de son joueur, qu’il considère comme un élément capable de revenir à moyen terme pour postuler à une place de titulaire. Un prêt sans option d’achat ou un transfert assorti d’une clause de rachat feraient ainsi partie des solutions envisagées par le Barça.