Pronostic Celta Vigo – Real Madrid : le Real peut-il renouer avec la victoire sans Mbappé ?

Voici l’analyse complète du match de la 27e journée de Liga entre le Celta Vigo et le Real Madrid, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le Real Madrid s’est incliné ce lundi à domicile contre Getafe (0-1). Une défaite qui a replongé le club madrilène dans la crise. Désormais relégués à quatre points du FC Barcelone, leader, les Merengue doivent se reprendre ce vendredi (21h) sur la pelouse du Celta Vigo, en match d’ouverture de la 27e journée de Liga. Une nouvelle rencontre que Kylian Mbappé, blessé, manquera.

Liga – Celta Vigo vs Real Madrid

Vendredi 6 mars 2026 · 21h · Stade Balaídos

Real Madrid : se relancer après la chute

Après la défaite surprise à domicile contre Getafe (0‑1), le Real Madrid est sous pression. À quatre points du FC Barcelone, les Merengue n’ont plus de marge d’erreur dans la course au titre et doivent absolument se relancer ce vendredi.

Les Madrilènes peuvent compter sur l’expérience de leurs cadres et la profondeur de leur effectif pour imposer leur rythme sur la pelouse du Celta Vigo. La gestion de la pression et l’efficacité offensive seront déterminantes pour éviter un nouveau faux pas.

Celta Vigo : profiter du momentum

Celta Vigo, solide à domicile, sait se montrer dangereux face aux grands d’Espagne. L’équipe dirigée par son entraîneur devra miser sur sa cohésion, sa capacité à contrer rapidement et à exploiter les coups de pied arrêtés pour mettre le Real en difficulté.

Bien que moins expérimentés que le Real, les Celestes peuvent profiter d’une équipe madrilène en doute pour créer la surprise, surtout si les Merengue peinent à se montrer efficaces devant le but.

Les confrontations récentes

Ces dernières années, le Real Madrid a totalement dominé le Celta Vigo, sauf lors du match aller où les Galiciens s’étaient imposés (0-2) au Bernabeu.

Sur les 10 dernières confrontations :

Real Madrid : 9 victoires

Celta Vigo : 1 victoire

Nul : 0

Les compos probables

La compo probable du Celta Vigo : Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso – Carreira, Roman, Moriba, Mingueza – Lopez, Iglesias, Alvarez.

Absents : Duran (blessé).

Incertain : Marcos Alonso, Starfelt (blessés, reprise).

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba, F.Garcia – Camavinga, Tchouameni – Valverde, Güler, Vinicius Jr – G.Garcia.

Absents: Bellingham, Ceballos, Militao, Mbappé (blessés).

Incertain : Asensio (blessé).

Les joueurs à suivre

Pour le Celta Vigo

Borja Iglesias : Pivot de l’attaque galicienne, capable de peser sur la défense madrilène avec sa puissance, son jeu dos au but et sa finition. Il reste l’atout numéro un de Celta pour concrétiser les occasions et surprendre le Real, notamment sur les centres et les coups de pied arrêtés.

Pour le Real Madrid

Vinícius Júnior : Véritable arme offensive, le Brésilien peut changer le cours du match grâce à sa vitesse, ses dribbles et son sens du but. Dans un contexte tendu après la défaite contre Getafe, il devra être le moteur des attaques madrilènes et créer des différences dans les espaces.

Les tendances de cotes et marchés

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire Celta Vigo (1) Unibet 3,38 Stable Match nul (X) Unibet 3,58 Stable Victoire Real Madrid (2) Unibet 1,94 Stable

Probabilités implicites approximatives

Celta Vigo : 29 %

Match nul : 28 %

Real Madrid : 52 %

Les bookmakers placent logiquement le Real Madrid favori, mais la cote reste suffisamment haute pour indiquer que le Celta Vigo peut créer la surprise, notamment à domicile.

Notre pronostic du match Celta Vigo – Real Madrid

Match nul ou Real Madrid et les deux équipes marquent : Le Real Madrid devrait dominer, mais le Celta Vigo peut profiter des contres et coups de pied arrêtés pour marquer. Un match animé où les deux équipes ont des chances de trouver le chemin des filets.

Le Real Madrid devrait dominer, mais le Celta Vigo peut profiter des contres et coups de pied arrêtés pour marquer. Un match animé où les deux équipes ont des chances de trouver le chemin des filets. Total de buts > 2,5 : Un match ouvert et intense est attendu, avec plusieurs occasions franches des deux côtés.

Scores possibles :

2‑2 : Match très disputé avec des buts de part et d’autre, Celta répond aux attaques madrilènes.

: Match très disputé avec des buts de part et d’autre, Celta répond aux attaques madrilènes. 1‑2 : Real finit par s’imposer grâce à sa puissance offensive, mais Celta marque sur un exploit individuel.

En résumé, ce match oppose un Real Madrid en quête de rédemption à un Celta Vigo solide à domicile et capable de créer la surprise. La clé du match sera la gestion de la pression et l’efficacité dans les moments décisifs.