Aperçue guillerette et dansant aux côtés de Bad Bunny récemment, la compagne de Kylian Mbappé, Ester Exposito s’est expliquée.

La scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Présente lors d’un concert de Bad Bunny en Espagne, Ester Expósito a été filmée en train de danser de manière très proche avec l’artiste international. Des images qui ont immédiatement déclenché une vague de commentaires, certains allant jusqu’à évoquer des spéculations autour de sa relation avec Kylian Mbappé.

Une polémique rapidement amplifiée

En quelques heures, les extraits diffusés sur les réseaux sociaux ont alimenté de nombreuses interprétations. Certains internautes ont remis en question la nature de la relation entre l’actrice espagnole et le capitaine de l’équipe de France, transformant un simple moment festif en sujet de controverse. Face à cette situation, Ester Expósito a tenu à réagir publiquement afin de calmer les tensions et remettre les choses dans leur contexte.

Au micro de Tiki Takas, l’actrice a livré une réponse directe sur le sujet : « Je crois que le problème vient du regard et du jugement d’une partie de la société. » Une déclaration qui vise à relativiser les interprétations faites autour de ces images et à dénoncer la rapidité avec laquelle certaines situations sont détournées sur les réseaux sociaux.

Une affaire déjà refermée ?

Cette nouvelle polémique illustre une fois de plus la difficulté pour les personnalités publiques de gérer leur exposition permanente. Pour Ester Expósito comme pour Kylian Mbappé, chaque apparition peut rapidement être analysée, commentée et amplifiée. Dans ce contexte, la frontière entre vie privée et perception publique devient de plus en plus fine, surtout lorsque les noms impliqués font partie des figures les plus médiatisées au monde.

Malgré l’emballement initial, cette sortie médiatique semble avoir permis de calmer les spéculations. Aucun élément concret ne laisse penser à une quelconque polémique réelle entre les personnes concernées, la séquence relevant avant tout d’un moment capté en marge d’un événement musical. Mais comme souvent dans l’univers des réseaux sociaux, il suffit de quelques images pour déclencher une tempête médiatique.