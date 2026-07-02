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Espagne – Autriche (3-0) : la Roja déroule et file en 8es, Cucurella (Real Madrid) en feu !

Par William Tertrin - 2 Juil 2026, 23:00

Impressionnante de maîtrise, l’Espagne n’a laissé aucune chance à l’Autriche (3-0) ce jeudi en 16e de finale de la Coupe du monde 2026.

L’Espagne a confirmé son statut de favorite en dominant largement l’Autriche (3-0) ce jeudi soir lors des 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Dans une rencontre globalement maîtrisée de bout en bout, les hommes de Luis de la Fuente ont fait parler leur supériorité technique et collective pour décrocher une qualification logique vers les huitièmes de finale.

Une domination récompensée avant la pause

Dès les premières minutes, la Roja a monopolisé le ballon et installé son jeu dans le camp adverse. L’Autriche, disciplinée et compacte, a longtemps résisté malgré une première alerte lorsque Michael Gregoritsch a manqué de peu de reprendre un excellent ballon de Marcel Sabitzer.

Au fil des minutes, la pression espagnole est devenue étouffante. Marc Cucurella, très actif dans son couloir gauche, a d’abord vu un but lui être refusé à la suite d’une faute sur corner, avant de se transformer en passeur décisif. À la 36e minute, son centre en retrait trouvait Mikel Oyarzabal, dont la frappe croisée du pied gauche trompait Alexander Schlager pour ouvrir le score (1-0).

Avant le repos, l’Espagne aurait même pu faire le break. Alex Baena trouvait la barre transversale sur coup franc, tandis que Lamine Yamal butait sur un excellent Schlager, auteur de plusieurs interventions décisives.

Cucurella, le grand artisan du succès

Au retour des vestiaires, le scénario est resté identique. Les Espagnols ont continué à étouffer une sélection autrichienne incapable de ressortir proprement le ballon.

La récompense est finalement arrivée à la 66e minute. Très offensif tout au long de la rencontre, Pedro Porro surgissait au second poteau pour reprendre de la tête un centre parfaitement dosé d’Alex Baena et inscrire le deuxième but espagnol (2-0).

L’addition aurait pu être encore plus lourde quelques minutes plus tard, mais David Alaba sauvait son équipe sur sa ligne devant une tentative de Lamine Yamal. En fin de rencontre, Oyarzabal s’offrait un doublé en concluant une nouvelle action initiée par un excellent Cucurella, auteur de sa deuxième passe décisive de la soirée (3-0, 89e).

Une Roja impressionnante avant les huitièmes

Solide défensivement, inspirée techniquement et efficace offensivement, l’Espagne a livré une prestation très aboutie. La complémentarité entre Oyarzabal, Yamal, Baena et surtout Marc Cucurella, omniprésent sur son côté gauche avec deux passes décisives, a symbolisé la supériorité d’une Roja qui n’a jamais réellement été inquiétée.

Grâce à ce succès convaincant, l’Espagne valide son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, où elle poursuivra son parcours avec de solides ambitions après une démonstration de force face à l’Autriche.

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