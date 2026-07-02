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FRANCE

OM Mercato : après Traoré, le Genoa fonce sur un cadre marseillais

Par William Tertrin - 2 Juil 2026, 21:00

Après son intérêt pour Hamed Junior Traoré, le Genoa étudie la faisabilité d’un transfert de Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant de l’OM.

Le mercato estival pourrait réserver un nouveau rebondissement dans le dossier Pierre-Emerick Aubameyang. Selon les informations du journaliste spécialisé Matteo Moretto, le Genoa, qui veut déjà s’offrir Hamed Junior Traoré, s’intéresse de près à l’attaquant de l’OM et étudie actuellement la faisabilité d’une opération.

À 37 ans, l’international gabonais reste un profil expérimenté et attractif sur le marché, malgré un contrat qui court encore avec l’OM jusqu’en 2027. Mais le club olympien ne le retiendra pas, un an seulement après son grand retour.

Un avenir incertain du côté de l’OM

Revenu à Marseille pour apporter son expérience et son efficacité offensive, Aubameyang sort d’une saison globalement correcte sur le plan statistique (14 buts et 9 passes dé), mais l’incertitude autour de son avenir grandit depuis plusieurs semaines.

Le club phocéen, engagé dans une phase de réduction de sa masse salariale, envisage plusieurs départs importants au sein de son secteur offensif. Dans ce contexte, un transfert d’Aubameyang n’est pas exclu si une offre satisfaisante arrive sur la table.

Une tendance claire au mercato

Plusieurs clubs étrangers se sont déjà renseignés sur la situation de l’attaquant, notamment en Italie, en Espagne et en MLS. Le Genoa viendrait donc s’ajouter à une liste de prétendants déjà bien fournie.

Si l’intérêt du Genoa se confirme, les discussions pourraient rapidement évoluer en fonction des exigences financières de l’OM et de la volonté du joueur.

Le marché est encore long, mais l’avenir d’Aubameyang à Marseille apparaît de plus en plus incertain.

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