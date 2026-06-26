OM : le prix de départ d’Aubameyang est fixé !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le dossier Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien s’animer dans les prochaines semaines. Alors que l’OM cherche à rééquilibrer ses comptes et à ajuster son effectif, l’attaquant gabonais dispose désormais d’un prix de départ très abordable sur le marché.

L’OM réclamerait 1,5 million d’euros

Selon les informations de La Provence, Marseille demanderait environ 1,5 million d’euros pour laisser partir Aubameyang. Un montant accessible pour de nombreux clubs, surtout au regard de l’expérience et du profil du buteur.

À 36 ans, l’ancien joueur d’Arsenal, Chelsea, Barcelone ou encore Dortmund conserve une vraie cote à l’étranger. Son avenir semble donc largement ouvert, avec plusieurs championnats déjà attentifs à sa situation.

La Turquie se positionne, la MLS toujours dans le coup

La piste turque est particulièrement chaude. Fenerbahçe, Besiktas, Trabzonspor et Corum suivraient tous le dossier. De quoi offrir plusieurs options à Aubameyang, qui reste un nom fort sur le marché grâce à son vécu européen et sa capacité à peser dans les grands rendez-vous.

Des clubs espagnols, italiens et d’autres destinations plus exotiques auraient également pris des renseignements. Le Los Angeles FC, déjà intéressé par le passé, n’aurait pas abandonné l’idée de le recruter. Le club américain doit toutefois d’abord libérer une place dans son effectif afin de respecter les règles du salary cap.

Selon @laprovence, l'#OM demanderait 1,5M€ pour Aubameyang.



🇹🇷Plusieurs clubs turcs pensent à lui, de Fenerbahçe, Besiktas, Trabzonspor ou Corum.

🇪🇸🇮🇹 Des clubs espagnols, italiens et exotiques seraient aussi venues aux renseignements.



🇺🇸Le Los Angeles FC n’aurait pas… pic.twitter.com/tn6BGltFt1 — OManiaque (@OManiaque) June 26, 2026

Un départ qui peut se débloquer rapidement ?

Avec un tarif fixé et de nombreux clubs à l’affût, le dossier Aubameyang pourrait rapidement passer à la vitesse supérieure. L’OM sait qu’il devra gérer plusieurs départs cet été pour remodeler son groupe et dégager des marges financières.

Reste désormais à savoir quelle destination séduira le mieux l’attaquant gabonais. Entre la Turquie, l’Espagne, l’Italie ou la MLS, Aubameyang ne manque pas de prétendants et son avenir pourrait se jouer bien plus vite que prévu.