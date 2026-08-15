FC Nantes : Der Zakarian déjà en danger, une option s’effondre déjà pour le remplacer

Deux journées seulement après le début de la saison de Ligue 2, le FC Nantes est déjà dans la tourmente, Michel Der Zakarian y compris.

Le retour de Michel Der Zakarian au FC Nantes devait symboliser le début d’une nouvelle ère, avec un objectif clair : ramener rapidement les Canaris en Ligue 1. Mais le début de saison est loin des attentes. Battu à domicile par le Red Star (0-1) lors de la première journée, Nantes s’est de nouveau incliné vendredi soir à Laval (2-1), concédant un but dans les dernières minutes.

Der Zakarian déjà fragilisé ?

C’est dans ce contexte qu’Emmanuel Merceron a lancé une première alerte sur X. Selon l’observateur du FC Nantes, la situation de Michel Der Zakarian serait déjà « tendue » et les dirigeants Kita devraient rapidement se pencher sur son cas afin de déterminer si un changement radical est nécessaire.

L’information est évidemment à prendre avec prudence : il ne s’agit pas, à ce stade, d’une annonce de licenciement. Mais le timing interpelle. Le FC Nantes avait justement choisi Der Zakarian pour son expérience et sa connaissance du club après une saison ayant conduit à la relégation en Ligue 2.

Officialisé le 17 juin avec un contrat de deux ans, le technicien de 63 ans connaît déjà parfaitement la maison jaune et verte. Il avait notamment permis au club de retrouver la Ligue 1 lors de ses deux précédents passages sur le banc. Mais avec les Kita et les changements perpétuels de coachs, il n’y aurait rien de surprenant à voir Der Zakarian prendre rapidement la porte.

Stéphane Ziani, une solution déjà compliquée

Un autre nom pourrait naturellement émerger en cas de changement : celui de Stéphane Ziani, ancien joueur nantais et entraîneur de l’équipe réserve. Mais Emmanuel Merceron estime cette hypothèse particulièrement difficile à mettre en œuvre.

D’après lui, Franck Kita n’apprécierait pas Stéphane Ziani, ce qui rendrait sa promotion quasiment impossible. Le journaliste avance même qu’une nomination imposée par Waldemar Kita pourrait créer de nouvelles tensions internes entre les deux hommes.

Cette opposition n’est pas totalement nouvelle. En mars dernier, alors que Nantes cherchait déjà une solution sur son banc, Ziani figurait parmi les pistes évoquées et des divergences internes autour de son éventuelle promotion avaient déjà été rapportées.

Une pression qui va rapidement monter

Pour l’instant, Michel Der Zakarian reste bien l’entraîneur du FC Nantes et son contrat court jusqu’en 2028. Mais avec deux défaites en deux journées, le club nantais a déjà pris un très mauvais départ dans sa mission de remontée.

Le prochain rendez-vous pourrait donc peser lourd. Après avoir voulu miser sur l’expérience de Der Zakarian pour reconstruire un FC Nantes relégué en Ligue 2, les Kita vont-ils déjà envisager un changement ? Les déclarations d’Emmanuel Merceron montrent en tout cas que la question commence à se poser très tôt à la Jonelière.