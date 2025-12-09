FC Nantes : Ziani dit non à Kita, le plan de survie autour de Castro explose en plein vol !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : Ziani dit non à Kita, le plan de survie autour de Castro explose en plein vol !

Stéphane Ziani (FC Nantes)
Bastien Aubert
9 décembre 2025

Désireux d’installer Stéphane Ziani dans le giron de Luis Castro pour encadrer l’entraîneur du FC Nantes, Waldemar Kita a essuyé un refus de l’intéressé. 

C’est un nouveau coup dur pour Waldemar Kita et un signe supplémentaire du chaos interne qui secoue le FC Nantes. Alors que le président Waldemar Kita cherchait une solution alternative faute de trouver rapidement un successeur à Luis Castro, l’idée d’une réorganisation en profondeur avait pris forme. 

Le FC Nantes souhaitait ainsi confier la direction sportive à Stéphane Ziani, figure respectée de la maison nantaise, actuellement aux commandes de la réserve. Un choix qui devait servir de béquille, voire de plan de survie pour maintenir Castro sous perfusion et redonner une structure cohérente au club. Mais selon les informations d’Ouest-France, Ziani a tout simplement décliné ! Un refus qui tombe comme une claque. Et un signal extrêmement fort.

Still et Antonetti toujours cités

L’ancien meneur du FC Nantes n’aurait pas été convaincu par le projet, ni par les conditions dans lesquelles il devait l’exécuter. Le plan imaginé par Kita consistait à le placer au cœur d’un trio décisionnel, entre le staff de Castro et la direction, avec un rôle majeur dans le recrutement. Une manière de combler le vide structurel du club, d’amener une vision sportive claire… et de redonner un cadre à Castro, de plus en plus fragilisé par les résultats et par un vestiaire qui perd le fil. Mais Ziani, lucide et conscient de la situation interne, a jugé que les conditions n’étaient pas réunies pour mener à bien ce chantier colossal. 

Résultat : le plan de stabilisation imaginé par Kita capote totalement. La restructuration attendue n’aura pas lieu. Le FC Nantes reste sans direction sportive. Et Castro, déjà sur un siège éjectable, perd celui qui aurait pu être son bouclier. Ce refus remet une pression énorme sur la direction, qui doit désormais accélérer sur le dossier du futur entraîneur. Will Still et Frédéric Antonetti sont toujours cités. 

FC NantesLigue 1
#A la une#RUMEURS

Les plus lus

Stéphane Ziani (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Ziani dit non à Kita, le plan de survie autour de Castro explose en plein vol !

Par Bastien Aubert
Leonardo Balerdi (OM)
Ligue des champions...

Union Saint-Gilloise – OM : De Zerbi dynamite son onze, deux tauliers éjectés !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Stéphane Stassin donne des nouvelles musclées de son fils 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Mercato...

OM : De Zerbi fragilisé, le mercato d’hiver déjà impacté par le LOSC ? 

Par Bastien Aubert
Matvey Safonov (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : sa femme craque, Luis Enrique le retient par le col ! 

Par Bastien Aubert
Will Still est libre
FC Nantes...

FC Nantes : Will Still aurait-il fait un bon remplaçant à Luis Castro ? 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
OM...

OM : quelles solutions pour De Zerbi afin de relancer les Marseillais ? 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, lors du match au Parc des Princes samedi.
Mercato...

Stade Rennais : Beye très clair concernant l’avenir de Fofana et Blas

Par Raphaël Nouet
Waldemar Kita sur le banc de touche de l'Allianz Riviera.
FC Nantes...

FC Nantes : l’avenir du club tranché le 30 mars

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors d'une conférence de presse.
Mercato...

RC Lens Mercato : Sage a incité Haïdara à faire un gros effort

Par Raphaël Nouet
Lucas Hernandez au moment de son expulsion lors de PSG-Tottenham.
Ligue des champions...

PSG : l’UEFA sanctionne Hernandez, casse-tête pour Luis Enrique

Par Raphaël Nouet
Leonardo Balerdi et Mason Greenwood avec leurs partenaires lors d'une pause.
Mercato...

OM Mercato : après Greenwood, l’Arabie Saoudite fait le forcing pour un autre Olympien

Par Raphaël Nouet
ASSE Mercato : le Paris FC fait de grosses révélations sur Lucas Stassin !
ASSE...

ASSE Mercato : le Paris FC fait de grosses révélations sur Lucas Stassin !

Par Laurent Hess
Stéphane Ziani, en 2011, lors de sa première expérience de coordinateur.
FC Nantes...

FC Nantes : une promotion interne rapproche un ex-Rennais du banc canari

Par Raphaël Nouet
Udol, Ganiou et Baidoo célébrant un but face au FC Nantes.
Mercato...

RC Lens Mercato : la Premier League fond sur une révélation sang et or

Par Raphaël Nouet
ASSE : gros coup dur pour une recrue… et pour Horneland !
ASSE...

ASSE : gros coup dur pour une recrue… et pour Horneland !

Par Laurent Hess
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita.
ASSE...

Les infos du jour : le FC Nantes hésite entre Castro et Still, 100 M€ pour Greenwood (OM), Zidane au secours du Real Madrid ?

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors d'un match au Vélodrome.
Ligue des champions...

OM : De Zerbi tacle les critiques et secoue ses joueurs avant l’USG

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du déplacement à Dunkerque.
ASSE...

ASSE : un cauchemar d’Horneland reviendra le hanter contre Bastia

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, au micro de Ligue 1+.
Ligue 1...

RC Lens : Sage reçoit 2 bonnes nouvelles en provenance de l’OGC Nice

Par Raphaël Nouet
Action du dernier Strasbourg-OM.
Mercato...

OM Mercato : Strasbourg prêt à détourner une cible à 100 M€ ?

Par Raphaël Nouet
Will Still lors de son passage sur le banc de Southampton.
FC Nantes...

FC Nantes : encore un espoir pour Still ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique déçu après une action ratée par le PSG face à Rennes.
Ligue 1...

PSG : un gros coup dur pour Luis Enrique à Bilbao ?

Par Raphaël Nouet
Jean-Louis Leca au téléphone avant un match du RC Lens.
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca réalise un nouveau tour de magie avec Haïdara

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet