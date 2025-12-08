FC Nantes : Will Still aurait-il fait un bon remplaçant à Luis Castro ? 

Will Still était le favori des Kita pour remplacer Luis Castro, sur la sellette au FC Nantes. Mais le Belge a finalement refusé leur offre. Aurait-il été le meilleur candidat possible ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

Oui…

Will Still était une sacrée bonne pioche pour remplacer Luis Castro parce qu’il cochait exactement ce dont le FC Nantes a besoin en urgence : un coach capable de remettre une équipe en ordre de marche tout en apportant une vraie identité de jeu. On peut dire ce qu’on veut sur lui, mais Still a déjà prouvé à Reims puis à Lens qu’il sait sublimer des groupes loin d’être parfaits, faire progresser individuellement ses joueurs et imposer une discipline collective qui manque cruellement aux Canaris aujourd’hui.

Le Belge maîtrise la Ligue 1, il sait gérer la pression, il n’a pas peur de lancer des jeunes et il possède ce côté « manager moderne » connecté aux joueurs, capable de les fédérer immédiatement. Au FC Nantes, où le vestiaire a besoin d’un électrochoc mais aussi d’un projet cohérent sur plusieurs saisons, son profil collait parfaitement.

Bastien AUBERT

Pas du tout

Je n’ai pas été surpris d’apprendre en lisant L’Equipe que Will Still n’avait pas donné suite à la proposition du FC Nantes. Je ne voyais pas en quoi le projet des Canaris pouvait l’intéresser : l’équipe est mal-classée, les joueurs sont très limités, les caisses vides et le propriétaire irascible. Lui qui sort déjà d’un semestre très difficile à Southampton n’avait sans doute pas envie de vivre une deuxième expérience compliquée dans la même saison. S’il avait accepté de venir, pas certain que la motivation aurait été au maximum, ce qui est un comble pour un pompier de secours !

En outre, si je ne doute pas que Still est un bon entraîneur, sa fin d’aventure à Reims a été décevante, sa saison à Lens également, tout comme son passage chez les Saints. Les trois fois, il a fait de bonnes choses mais ça s’est toujours mal terminé. Notamment parce que sa communication avec ses joueurs est jugée cassante. Est-ce ce dont le FC Nantes a besoin actuellement ? Je ne crois pas. Les Canaris sont touchés mentalement, il leur faut un entraîneur protecteur, pas quelqu’un qui va pointer du doigt publiquement leur défaut. Donc merci mais non merci !

Raphaël NOUET