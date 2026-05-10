La relégation du FC Nantes entérinée en Ligue 2, les Kita ont déjà enregistré trois renforts en vue du mercato estival.

À peine relégué en Ligue 2, le FC Nantes prépare déjà sa reconstruction. Les dirigeants nantais veulent éviter une catastrophe durable et avancent rapidement sur plusieurs dossiers afin de bâtir une équipe capable de jouer immédiatement la remontée.

Quel gardien en Ligue 2 ?

Et selon L’Équipe, les Kita ont déjà trois renforts quasiment actés pour la saison prochaine. Le premier dossier concerne le poste de gardien. Alexis Mirbach est pressenti pour démarrer la saison comme titulaire potentiel, dans un contexte où l’avenir d’Alban Lafont reste très flou. Le Panathinaïkos surveille toujours la situation du gardien nantais et un départ cet été n’est clairement pas à exclure. En parallèle, le futur de Patrik Carlgren dépendra d’une éventuelle prolongation de contrat. La direction nantaise souhaite rapidement clarifier la hiérarchie des gardiens avant le début de la préparation estivale. Mais le chantier ne s’arrête évidemment pas là.

Les retours de prêts déjà validés

Défensivement, Frédéric Guilbert et Mathieu Acapandié discutent actuellement avec le club pour poursuivre l’aventure malgré la relégation. Deux profils jugés importants dans l’optique d’apporter de l’expérience et de la stabilité à une équipe qui sera largement remodelée. Surtout, Nantes va récupérer plusieurs joueurs prêtés cette saison. Jean-Kévin Duverne, Lamine Diack et Yassine Benhattab vont effectuer leur retour à la Jonelière et représentent déjà trois solutions supplémentaires pour le futur effectif. Les dirigeants espèrent notamment que certains de ces profils pourront devenir des éléments majeurs du projet Ligue 2.

3 jeunes du FC Nantes en discussions

Mais plusieurs dossiers sensibles restent encore à régler. Le FC Nantes doit maintenant trancher concernant ses jeunes talents Tylel Tati, Dehmaine Tabibou et Herba Guirassy. Très observés en interne, ces jeunes joueurs pourraient intégrer plus durablement le groupe professionnel dans un championnat où la jeunesse et l’énergie peuvent faire énormément de différences. Dans les bureaux des Kita, la volonté est claire : reconstruire intelligemment sans repartir de zéro. Malgré les nombreux départs attendus, le FC Nantes veut conserver une base solide et éviter l’effondrement sportif souvent observé après une relégation. Reste désormais à savoir si ce mélange entre joueurs expérimentés, retours de prêt et jeunes prometteurs suffira à ramener rapidement les Canaris en Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)