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FRANCE

RC Lens – FC Nantes : les compos de Sage et Halilhodzic ont fuité !

Par Fabien Chorlet - 8 Mai 2026, 10:00
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Vahid Halilhodzic, l'entraîneur du FC Nantes

Voici les compos probables du match de la 33e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le FC Nantes.

En match avancé de la 33e journée de Ligue 1, le RC Lens reçoit ce vendredi (20h45) le FC Nantes. Un match à triple enjeu pour le titre, la course à la Ligue des Champions et le maintien. En cas de victoire,
les Lensois pourraient mettre la pression sur le Paris Saint-Germain en revenant provisoirement à trois points du leader. Un simple match nul suffirait par ailleurs aux Sang et Or pour officiellement valider leur qualification pour la prochaine C1 et condamner, dans le même temps, les Canaris à la Ligue 2.

Un RC Lens largement remaniée

Pour cette rencontre, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, doit faire face à une cascade d’absents, Saud Abdulhamid, Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré étant suspendus et Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin étant ménagés. Selon L’Équipe, Ruben Aguilar, Andrija Bulatović, Amadou Haïdara, Florian Sotoca et Abdallah Sima devraient respectivement les remplacer. Pour le reste, cela devrait être du classique côté lensois.

Trois changements attendus à Nantes

Du côté du FC Nantes, Vahid Halilhodzic devrait opérer trois changements dans son onze de départ par rapport à la victoire contre l’Olympique de Marseille (3-0). Anthony Lopes devrait retrouver sa place dans les cages, tandis que Ali Yousuf devrait être préféré à Chidozie Awaziem et que Louis Leroux devrait remplacer Deiver Machado, blessé.

Les compos probables

RC Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Aguilar, Bulatovic, Haidara, Udol – Sotoca, Sima – Edouard.

FC Nantes : Lopes – Guilbert, Yousuf, Cozza, Leroux – Sissoko, Kaba, Lepenant – Abline, Cabella, Ganago.

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